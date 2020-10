Vidéo : les supporters de Donald Trump scandent «Superman, Superman» lors d'un meeting

Un super-héros à la Maison Blanche ? Lors d'un meeting de Donald Trump en Arizona lundi, les supporters du président américain ont scandé «Superman, Superman», après que le milliardaire républicain a évoqué sa guérison du coronavirus.

Comme lors de nombre de ses précédentes réunions publiques, le candidat à sa réélection a fait la promotion du traitement expérimental qu'il lui a été administré après sa contamination au Covid-19 au début du mois, développé par la société américaine Regeneron.

Après avoir reçu ce cocktail d'anticorps lors de son hospitalisation, Donald Trump a affirmé devant ses partisans lundi que le lendemain matin, il se sentait «comme Superman». Il a ensuite de nouveau promis de rendre accessible gratuitement son traitement à tous les Américains.

Trump rally crowd chants "Superman! Superman! Superman! Superman!" for him. pic.twitter.com/w428ctHrOF — The Hill (@thehill) October 19, 2020

A 1'54" dans la vidéo

«Je me suis réveillé et je me sentais bien. Je disais : "Faites moi sortir d’ici !" Boum, Superman», a déclaré le président américain, imitant le geste caractéristique du super-héros d'ouvrir sa chemise pour laisser apparaître un t-shirt Superman. Une mise en scène qu'il aurait réellement voulu faire en sortant de l'hôpital, a récemment révélé le New York Times, mais à laquelle il a finalement renoncé.

Alors que Donald Trump poursuivait son discours, la foule a commencé à scander «Superman, Superman». Le locataire de la Maison Blanche s'est interrompu, sourire aux lèvres, écoutant le chant à sa gloire, avant de reprendre rapidement le fil de son intervention, affirmant notamment de nouveau que la pandémie de Covid-19 était «en train de se terminer».