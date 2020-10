Des musées de Berlin vandalisés à cause de théories complotistes ?

Le coût des dommages pourrait être très important. Environ 70 oeuvres d'art et objets historiques ont été dégradé au début du mois d'octobre à Berlin. Selon les médias allemands, l'attaque est liée à des théoriciens du complot.

En effet, les oeuvres du musée de Pergame, de la Alte Nationalgalerie et du Neues Museum ont été recouvertes d'une substance huileuse le 3 octobre dernier. Les autorités ont gardé l'affaire secrète pendant plusieurs semaines pour enquêter. Si les forces de l'ordre n'ont pas communiqué sur les possibles motifs des vandales, les journaux allemands expliquent que le tout pourrait remonter aux conspirationnistes de QAnon.

Pour rappel, cette mouvance, née aux Etats-Unis, est spécialisée dans les théories du complot à l'encontre des élites politiques, qu'elles accusent de commettre des actes pédophiles ou satanistes. En Allemagne, certains partagent donc sur les réseaux sociaux une croyance selon laquelle le grand autel de Pergame reconstitué à Berlin est utilisé pour des rituels païens. Comme le rappelle le Guardian, Attila Hildmann, un ancien chef cuisinier vegan star et militant d'extrême droite a par exemple accusé Angela Merkel d'utiliser l'autel pour réaliser des sacrifices humains.

Pour le moment, la méthode utilisée pour les dégradations n'a pas encore été élucidée par les enquêteurs. Le montant des dommages n'est pas non plus connu, mais l'hebdomadaire Die Zeit parle d'ores et déjà de «l'attaque contre des oeuvres d'art la plus importante depuis la fin de la dernière guerre mondiale».