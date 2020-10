DIRECT - Coronavirus : le Brésil mise sur un vaccin chinois

Comme le craignaient les autorités sanitaires, la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus a bel et bien frappé en France, obligeant le gouvernement à durcir le ton, en imposant notamment un couvre-feu dans les communes d'Ile-de-France et de huit autres métropoles.

08h14

Le Brésil va adopter un vaccin chinois contre le nouveau coronavirus dans le cadre de sa campagne d'immunisation, a annoncé mardi le ministre de la santé Eduardo Pazuello, en dépit de la polémique autour de ce traitement. Le vaccin CoronaVac, élaboré par le laboratoire chinois Sinovac, avait été testé sur des milliers de volontaires dans six Etats du pays, dont celui de Sao Paulo, le plus touché par la pandémie.

Le gouvernement brésilien a conclu un accord avec cet Etat pour acheter 46 millions de doses qui devraient être administrées à partir de janvier prochain, a précisé M. Pazuello, lors d'une vidéo-conférence avec les gouverneurs des 27 Etats du pays.

04h33

Le Venezuela entamera une campagne de vaccination massive contre le coronavirus entre décembre et janvier grâce à des vaccins fournis par la Russie et la Chine, a affirmé mardi le président vénézuélien Nicolas Maduro. Ce dernier a précisé lors d'une allocution télévisée que cette vaccination débuterait en "priorité" auprès des personnes déjà atteintes d'autres maladies, des adultes majeurs ou encore auprès des enseignants, médecins et personnels soignants.

02h13

Les autorités sanitaires de Californie ont édicté mardi des règles très strictes pour la réouverture de Disneyland et autres nombreux parcs d'attraction de l'Etat, fermés depuis le début de la pandémie de Covid-19. La mise en oeuvre de ces protocoles rend inenvisageable la reprise des activités pour ces parcs à thème avant au moins plusieurs semaines.