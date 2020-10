Gap prêt à fermer toutes ses boutiques en Europe

Pour Gap, le coronavirus aura été le coup de grâce. Mardi 20 octobre, l'enseigne américaine d'habillement a annoncé la fermeture de toutes ses boutiques en Europe. Implantée en France, en Italie et au Royaume-Uni, la marque, en difficulté, avait déjà adopté des mesures drastiques de réduction des coûts en début d'année.

Il y a huit mois, le magasin Gap de l'avenue des Champs-Elysées à Paris fermait ses portes. Avec cette nouvelle décision, près de 120 autres points de vente sont concernés, selon les informations du Monde.

Les salariés européens de Gap déplorent la manière dont la nouvelle leur a été annoncée. Tous, qu'ils soient en France, en Italie ou au Royaume-Uni, ont reçu un mail leur demandant de se connecter pour assister à une conférence téléphonique à distance. C'est ainsi que près de 500 personnes ont appris qu'elles perdraient leur emploi en 2021.

Mark Breitbard, le président de la marque, et Debbie Edwards, la vice-présidente, se sont chargés de les informer de la fermeture des réseaux européens de l'enseigne, d'ici à juillet 2021. En France, cela concerne 21 magasins, 13 en Italie et pas moins de 80 au Royaume-Uni et en Irlande. Gap avait déjà fermé huit points de vente à Paris en 2019, puis trois autres au début de l'année 2020.

Le Covid-19 est survenu alors que Gap, fragilisé par la concurrence des enseignes telles que Primark, H&M ou encore Zara, s'engageait déjà à économiser 90 millions de dollars par an. Les différentes mesures de restriction qui ont suivi à travers le monde ont engendré des pertes colossales pour le groupe américain : 62 millions d'euros au deuxième trimestre.

Les salariés européens ont été informés d'une autre réunion qui doit se tenir jeudi 22 octobre, afin de «réactualiser les éléments du plan de stratégie et de création de valeur». Ils restent cependant peu optimistes concernant une éventuelle reprise des boutiques françaises : d'autres enseignes comme Camaïeu, La Halle ou André ont fermé récemment, sans trouver de repreneur.