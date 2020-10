Scotland Yard limite la publication des vidéos embarquées car elles montrent le mauvais comportement de ses policiers

Scotland Yard a décidé de ne plus publier de manière régulière ses vidéos d'incidents, issues des caméras embarquées, car elles mettraient en lumière certaines erreurs de ses agents.

Dans une note interne datée du 28 août et consultée par le Guardian, un chef de la police de Scotland Yard a expliqué que les images ne seraient pas régulièrement diffusées. «Bien que nous ayons vu des BWV exemplaires d'interactions avec le public, avec des niveaux élevés de compétence, de patience et de professionnalisme, nous avons vu beaucoup d'autres exemples où, bien que le BWV ne montre aucun problème de conduite, il montre une mauvaise communication, un manque de patience, un manque de désescalade avant l'introduction de la force et parfois de mauvaises décisions de sécurité des agents», fait-il remarquer.

La note précise également que la force utilisée par des agents contre des membres du public aurait probablement pu être évitée dans certains cas.

Les réseaux sociaux mis en cause

Ce document montre en effet que le Met était préoccupé par le fait que la diffusion de vidéos portées sur le corps pourrait exacerber certaines situations : «la publication de BWV est très susceptible d'exacerber et non pas d'empêcher le 'procès par les médias sociaux' et d'augmenter l'intérêt des médias pour un incident.

L'un des incidents récents les plus controversés au Royaume-Uni impliquant le Met a été le contrôle et la fouille, le 6 juillet dernier, de l'athlète olympique britannique Bianca Wiliams alors qu'elle voyageait en voiture avec son petit ami, le sprinteur portugais Ricardo dos Santos, et son bébé. Williams a par la suite accusé le Met d'avoir utilisé le profilage racial. Plus tard, et face à la pression mis par les réseaux sociaux, la commissaire de la police métropolitaine, Dame Cressida Dick, s'est excusée auprès de la jeune femme.