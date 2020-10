Selon Erdogan, Emmanuel Macron veut «régler ses comptes avec l’Islam et les musulmans»

La tension monte entre Emmanuel Macron et le président turc, Recep Tayyip Erdogan. Ce dernier, furieux des mesures prises par le gouvernement français contre les séparatismes, affirme qu’Emmanuel Macron veut «régler ses comptes avec l’islam et les musulmans».

Lors d’un discours en visioconférence mardi 20 octobre, réalisée par l'Organisation de la coopération islamique, le chef d’État turc a de nouveau fustigé les annonces d’Emmanuel Macron lors de son discours contre les séparatismes prononcé aux Mureaux au début du mois. Il dénonce notamment son projet de bâtir un «islam des Lumières» avec le Conseil français du Culte musulman. Des mesures qu’il juge anti-islamiques.

«Ceux qui sont perturbés par la montée de l’islam attaquent notre religion à travers les crises qu’ils provoquent. La rhétorique anti-islam et anti-musulmane est l’outil le plus utile pour les politiciens occidentaux pour dissimuler leurs échecs», a déclaré Erdogan, rapporte le journal marocain La Nouvelle Tribune, en faisant référence à «l’islam européen» et particulièrement à «l’islam français».

Il estime également que les mesures annoncées par Emmanuel Macron, qui feront partie du projet de loi contre les séparatismes présenté le 9 décembre prochain en conseil des ministres, participent à la création d’un «profil lâche, peu rassurant et timide pour les musulmans», ainsi qu’à un «système anti-islamique dans lequel les rituels religieux ne peuvent être pratiqués qu’à domicile et où l’utilisation des symboles religieux est interdite.»

Le président de la Turquie avait par ailleurs déjà réagi quelques jours après le discours d’Emmanuel Macron sur les séparatismes, du 2 octobre dernier, et avoir déclaré qu’il avait «dépassé les bornes». Depuis plusieurs mois, les tensions entre Paris et Ankara sont palpables, notamment concernant le conflit libyen. Cet été, la France a notamment accusé la Turquie de violer l’embargo sur les armes à destination de la Libye, ce que le pouvoir turc dément formellement.