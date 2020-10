Un nouvel organe découvert dans la gorge

Des chercheurs de l’Institut du Cancer des Pays-Bas ont fait la découverte d’une nouvelle glande salivaire dans la gorge. Une trouvaille qui pourrait aider les patients atteints de tumeurs dans la tête ou dans la gorge.

Les scientifiques étaient en train de tester un nouveau type de scanner, et ont été surpris de découvrir à l’image qu’une zone au fond du nasopharynx s’était illuminée de la même manière que les autres glandes salivaires, grâce à des marqueurs. Jusqu'à présent, aucune glande n’avait été repérée à cet endroit du corps humain.

«On possède trois paires de grandes glandes salivaires, mais pas à cet endroit», explique Wouter Vogel, radiologue et oncologue à l’Institut, dans un communiqué. «Jusqu’à présent, on pensait que les glandes présentes dans le nasopharynx étaient microscopiques, et qu’on pouvait en compter 1.000 sur l’ensemble de la muqueuse. Alors imaginez notre surprise lorsque l’on a découvert ça !», continue-t-il.

Researchers at the @NKI_nl have discovered a new location of the salivary glands. This is potentially great news for patients with head and neck tumors: radiation oncologists will now be able to circumvent this area to avoid potential complications https://t.co/LP9QZsZVlm pic.twitter.com/nLpeAp6vVK

— Neth. Cancer Inst. (@NKI_nl) October 18, 2020