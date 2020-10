Coronavirus : le cannabis pourrait réduire les dommages aux poumons

Le cannabis, et plus particulièrement le CBD - composé non psychoactif de la plante - permettrait de diminuer, chez les personnes les plus gravement touchées par le coronavirus, l'apparition de lésions dans les poumons et les aider à mieux respirer.

Une équipe scientifique du Dental College of Georgia (Etats-Unis) a en effet découvert que le CBD (ou cannabidiol) augmente le niveau d'apeline dans le corps. L'apeline est une substance fabriquée par les cellules du coeur, du cerveau, du sang, des tissus adipeux et donc des poumons, qui régulate la tension artérielle et les inflammations.

Or, les personnes atteintes des formes les plus graves du Covid-19 peuvent être victimes d'un «choc cytokinique», lorsque le système immunitaire réagit de façon excessive, causant de graves lésions notamment aux poumons, voire la mort.

Chez ces patients, ont constaté les scientifques, le taux d'apeline baisse considérablement, favorisant les inflammations et donc les lésions.

Lors de leurs recherches, les chercheurs ont constaté que la quantité d'apeline dans le sang était multipliée par vingt chez les patients qui s'étaient vus administrer du CBD. «Le CBD a presque ramené le niveau d'apeline à son état normal», a commenté le Dr Jack Yu dans l'article publié dans le Journal of Cellular and Molecular Medicine.

La prise de CBD permettrait donc de réduire l'inflammation pulmonaire, améliorant au passage le fonctionnement des poumons et permettant aux patients de mieux respirer, pouvant même contribuer à réparer certains dommages.

En mai dernier, des sceintifiques canadiens avaient déja publié une étude où ils avançaient que le CBD permettait de limiter l'entrée et la prolifération du virus SARS-CoV-2 dans les poumons.

Plante reine de la médecine traditionnelle, le cannabis fait à nouveau parler de lui, la médecine morderne redécouvrant ses vertus. De nombreuses recherches à propos de divers champs d'application sont ainsi en cours.