Election américaine : 10 anecdotes sur Donald Trump

Il a l'un des visages les plus reconnaissables de la planète, et sa vie a été passée au crible par les médias. Le président américain, qui vise un deuxième mandat en novembre 2020, n'a (presque) plus de secrets pour personne.

Il a une vie sentimentale mouvementée

Comme beaucoup de stars et membres de la jet-set, Donald Trump est connu pour avoir une vie personnelle plus mouvementée que la moyenne. En effet, le milliardaire new-yorkais s'est marié à trois reprises : avec Ivana Zelníčková en 1977, Marla Maples en 1993 et enfin Melania Trump en 2005. Il a en tout cinq enfants. Donald Jr, Ivanka et Eric sont nés de sa première union, Tiffany de sa deuxième, et enfin Barron de sa troisième femme. Il n'est pas non plus réputé pour être particulièrement fidèle. Dernier exemple en date, la relation qu'il a entretenue avec Stormy Daniels, une star de l'industrie pornographique, alors qu'il était marié à Melania Trump.

Ses parents l'ont envoyé dans une académie militaire car il était turbulent

Beaucoup de médias et de spécialistes qui ont épluché la vie de Donald Trump le disent : il a le même caractère que dans sa jeunesse. Ses parents, et notamment son père Fred, étaient intransigeants sur la discipline. Face à la turbulence du jeune Donald, ils prennent alors la décision de l'envoyer dans une académie militaire de New York. Il y a passé 5 ans, et y était réputé pour ses performances sportives. Selon son entraineur de l'époque, il était si bon au baseball que les Red Sox de Boston et les Phillies de Philadelphie étaient intéressés par son profil.

Il a évité la guerre du Vietnam

Joe Biden et Donald Trump peuvent être diamétralement opposés sur certains points, mais ils ont malgré tout quelques points communs. Le premier d'entre eux est la guerre du Vietnam, à la quelle il n'ont pas participé. Après leurs études respectives, les deux candidats ont été réformés pour des problèmes de santé. Donald Trump a fait valoir une excroissance osseuse au niveau de son talon, quand Joe Biden était asthmatique.

Il est accusé d'agressions sexuelles

C'est une énigme pour les observateurs politiques. Alors que les accusations d'agressions sexuelles signent souvent la fin d'une carrière en politique aux Etats-Unis, ce n'est pas le cas pour Donald Trump. En tout, au moins 26 femmes se sont plaintes du comportement abusif de l'homme d'affaires depuis le début des années 70. Un enregistrement de celui-ci, assurant qu'il pouvait «attraper» les femmes par leurs parties intimes sans leur autorisation n'a pas non plus entamé sa popularité outre-Atlantique.

Il ne boit pas d'alcool

Autre point commun avec Joe Biden, Donald Trump ne boit pas d'alcool. Cela peut sembler surprenant au vu des nombreuses fêtes new-yorkaises auxquelles il a participé, mais cela reste véridique. Cette décision provient de l'alcoolisme de son frère, Fred. Celui-ci est en effet décédé à 43 après de longues années de lutte contre son addiction. «La façon dont il est mort m'a juste brisé le coeur. C'était absurde quand vous y pensez. Il avait tant de choses à vivre», a-t-il déclaré au Daily Mail.

Il est accro aux fast-food

Un régime alimentaire surprenant pour un homme de son âge. Pourtant, Donald Trump ne cache pas adorer la nourriture provenant des fast-foods, et notamment de chez McDonald's. Il n'a d'ailleurs pas hésité à commander plusieurs centaines de menus lors de certaines réceptions à la Maison Blanche. Mais au-delà du simple goût des burgers, frites, pizzas et autres sodas, cette addiction viendrait d'une inquiétude pour sa sécurité. Ayant peur d'être empoisonné, il se sentait plus serein à l'idée de manger dans ces restaurants où personne ne savait qu'il venait.

Il a hérité de son entreprise

Donald Trump n'hésite pas à mettre en avant ses succès d'entrepreneur. Le milliardaire a en effet eu plusieurs succès très importants dans sa carrière de businessman. Cependant, ses opposants n'hésitent pas à lui rappeler qu'il n'est pas arrivé là seulement à la force de ses bras ou de son intellect, puisqu'il a tout simplement hérité de l'entreprise familiale. Fred Trump était lui aussi promoteur immobilier, et a légué le fruit de son travail à son fils. Pour autant, la Trump Organization était loin d'être aussi puissante qu'elle l'est désormais.

Il est une star de téléréalité (cinéma, walk of fame etc)

En 2004, Donald Trump est avant tout un entrepreneur connu pour son amour des jolies femmes, du luxe et ses sorties médiatiques. Flairant un filon, NBC lance alors une nouvelle émission de téléréalité dont l'homme d'affaires est le personnage principal : The Apprentice. Le concept est simple, il s'agit de former des candidats pour devenir des entrepreneurs accomplis. À chaque fin d'émission, Donald Trump visait l'un d'entre eux et prononçait la phrase qui lui colle toujours à la peau aujourd'hui : «you're fired» («vous êtes viré»).

Il était déjà suffisamment connu par le passé au point d'apparaitre dans certains films comme Maman, j'ai encore raté l'avion, mais ce «show» lui a vallu une étoile sur Hollywood Boulevard à Los Angeles.

Il votait démocrate

Si Donald Trump représente aujourd'hui la frange la plus conservatrice du parti républicain, ce n'était pas toujours le cas. Dans ses plus jeunes années, le milliardaire était un soutien important du camp démocrate. À cette période, il se disait notamment en faveur de l'avortement, et donnait plusieurs milliers de dollars à certains candidats de ce parti. D'ailleurs, entre 2001 et 2009, il était enregistré comme démocrate. Cela lui a d'ailleurs attiré les critiques de ses rivaux lors de la primaire en 2016 : «il a donné plus d'argent aux démocrates qu'aux républicains», l'accusait Jeb Bush.

Ses investissements ne sont pas toujours heureux

Si Donald Trump véhicule une image d'homme d'affaires à succès, ses investissements n'ont pas toujours été de francs succès. L'exemple le plus notable est notamment le casino Taj Mahal d'Atlantic City. Inauguré en 1990, il n'a jamais été rentable. Au bout d'un an, il était déjà en cessation de paiement, et a connu plusieurs dépôts de bilan avant sa fermeture définitive en septembre 2016.

Les pertes de Donald Trump sont d'ailleurs un argument de campagne pour Joe Biden après les révélations du New York Times sur les impôts du président. En effet, sur les quinze dernières années, le pensionnaire de la Maison Blanche n'aurait pas payé d'impôts pendant dix d'entre elles, car ses revenus étaient inférieurs aux dépenses de son entreprise. Accusation que Donald Trump réfute.