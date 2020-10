Etats-Unis : des Camerounais torturés par la police aux frontières pour signer leur propre expulsion

Les agents d'immigration américains sont à nouveau au centre d'une polémique. Plusieurs sources ont témoigné pour dénoncer des actes de torture à l'encontre de migrants camerounais afin d'obtenir d'eux qu'ils signent leur propre avis d'expulsion des Etats-Unis.

Les faits auraient eu lieu dans un centre du Mississippi. La plupart des concernés ont refusé de signer l'avis en question, notamment parce qu'ils avaient peur pour leur vie s'ils venaient à rentrer dans leur pays. Des militaires camerounais sont en effet la cible de procédures judiciaires pour des attaques contre des civils.

D'après les sources relayées par le Guardian, les migrants ont été «menacés, étranglés, frappés, pulvérisés au pepper-spray» dans le but d'obtenir la fameuse signature. Le média britannique a obtenu le témoignage de certains d'entre eux. «J'ai refusé de signer. Ils ont appuyé sur mon cou par terre. Je leur ai dit : “s'il vous plaît, je ne peux plus respirer”», raconte par exemple un migrant sous le nom de DF.

L'affaire intervient dans un contexte d'accélération des déportations, d'après les avocats et les défenseurs des droits de l'homme proches du dossier. Ces derniers estiment que cela a un lien avec les élections à venir, et la possible réforme de l'US Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Le lourd passif de l'ICE

Des ONG, comme Witness at the Border, dénoncent par exemple l'envol secret d'un avion contenant 60 Camerounais et 28 Congolais, sans plan de vol pour que celui-ci se fasse tout en discrétion. DF, cité plus tôt, faisait partie des partants. «Nous savons que le gouvernement américain déporte des témoins clés pour garder sous silence les survivants et absoudre le passif de l'ICE», déclare au Gardian Christina Fialho, avocate et activiste.

Ce n'est pas la première fois que de telles allégations visent les agents de l'immigration américains. Le 14 septembre dernier, des ONG ont porté plainte en dénonçant des hystérectomies pratiquées sur des migrantes dans un centre de détention en Géorgie. Autre exemple, dans un article de juillet 2018, le New York Time rapporte que 1.300 plaintes pour agressions sexuelles ont été déposées par des migrantes contre des agents entre 2013 et 2017.