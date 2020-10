Vers un nouveau confinement en Belgique dans les prochains jours ?

La situation sanitaire s’aggrave en Belgique. Alors que le gouvernement a déjà mis en place en couvre-feu, à l’image de la France, les médecins et épidémiologistes tirent la sonnette d’alarme. Le pays envisagerait donc reconfiner sa population pour endiguer l’épidémie.

Interrogé sur les mesures de reconfinement prises par divers pays européens (comme l’Irlande et le Pays-de-Galles) par la chaine de télévision LN24, Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, a affirmé : «Je pense qu’effectivement, si à la fin de la semaine prochaine ça ne va pas, on pourrait devoir durcir les mesures, et par exemple, avoir des mesures comme certains autres pays européens».

Il rappelle toutefois que, pour le moment, «rien n’est décidé», et que les pouvoirs publics attendent encore une semaine pour voir comment la situation évolue.

Le nombre de contaminations et d’hospitalisations continue de grimper depuis plusieurs jours. Selon le dernier point épidémiologique du mercredi 21 octobre, 411 nouveaux patients avaient été admis à l’hôpital la veille, et les chiffres ont tendance à doubler tous les 9 jours.

«À ce rythme, on s’attend toujours à atteindre, au niveau des soins intensifs, la barre de 1000 patients à la fin du mois. Nous pourrions atteindre les 2000 patients à la mi-novembre», analyse le Yves Van Laethem, soit plus du double de patients admis lors du pic épidémique du 28 mars dernier.

«Ce Confinement est nécessaire»

Très inquiet face à cette progression de l’épidemie, et de la potentielle saturation du système hospitalier à venir, Emmanuel André, microbiologiste à l’hôpital universitaire UZ Leuven, l’un des spécialistes de l’épidémie en Belgique et ancien porte-parole interfédéral dans la lutte contre l'épidémie, se veut très alarmiste : «Aujourd’hui, on doit parler de reconfinement. C’est le seul outil qu’on a devant nous», a-t-il prévenu mercredi lors du journal télévisé, rapporte la RTBF. «C’est beaucoup plus simple de décider parce qu’on n’a plus le choix. Ce confinement est nécessaire. Il n’a pas encore été nommé par le monde politique. Il est aujourd’hui la seule option qu’il nous reste», a-t-il poursuivi.

Une décision qui pourrait être lourde de conséquences pour l’économie belge, alors que le gouvernement a déjà emprunté 12 milliards d’euros depuis le début de la crise sanitaire. La dette se creuse, notamment pour aider le secteur de l'hôtellerie-restauration, particulièrement touché par la crise, et pour financer le chômage temporaire (équivalent du chômage partiel français).

Comme le souligne la RTBF, un nouveau confinement aura aussi sans doute des conséquences sociales, notamment pour les plus démunis. Les demandes de colis alimentaires ont déja explosé depuis le mois de mars. «Nous craignons de ne pas pouvoir aider tous ceux qui font appel à nous», a déploré une porte-parole de la Croix Rouge auprès du média belge.

Selon les informations de La Libre Belgique, un comité de concertation entre 17 ministres devrait avoir lieu ce vendredi 23 octobre, pour faire le point sur l’épidémie et sur les prochaines mesures à prendre.