Election américaine : les moments forts du débat entre Donald Trump et Joe Biden

Moins d'interruptions, mais toujours autant d'attaques. Joe Biden et Donald Trump se sont affrontés dans un dernier débat ce 22 octobre. À quelques jours de l'élection présidentielle, les deux candidats n'ont pas hésité à s'en prendre violemment à leurs passifs respectifs, allant jusqu'à s'accuser de corruption.

Donald Trump promet l'arrivée d'un vaccin

C'est l'une des promesses de Donald Trump depuis plusieurs semaines. Le président sortant a de nouveau assuré aux électeurs qu'un vaccin doit arriver dans les prochaines semaines, si ce n'est jours. Son adversaire, Joe Biden, estime que cela n'est pas possible, et qu'il faudra attendre 2021 pour obtenir l'arrivée massive sur le marche de ces vaccins.

Donald Trump : «Nous avons un vaccin qui est à l’horizon, il est prêt il sera livré dans quelques semaines» pic.twitter.com/25iwU9cwFk — CNEWS (@CNEWS) October 23, 2020

Joe Biden s'en prend au bilan de son adversaire sur le coronavirus

C'est peut-être l'une des phrases qui ressortira le plus de ce dernier débat. Lorsque Donald Trump explique qu'il faut rouvrir l'économie et apprendre à vivre avec le coronavirus, Joe Biden lui répond que «les Américains apprennent à mourir avec». Les deux candidats s'opposent sur la stratégie à adopter dans les prochaines semaines pour lutter contre l'épidémie. Le démocrate explique qu'il faut mettre en place des confinements locaux lorsque le taux de contamination est élevé, ce que refuse Donald Trump, qui craint pour l'état de l'économie.

Joe Biden : «Les américains apprennent à mourir avec le virus pas à vivre avec» pic.twitter.com/idXGhNp88J — CNEWS (@CNEWS) October 23, 2020

Les candidats s'accusent mutuellement d'être payés par la Russie

Les relations personnelles entre les candidats et les ennemis des Etats-Unis ont été largement mises en avant pendant ce débat. Donald Trump et Joe Biden se sont mutuellement accusés de recevoir de l'argent de la part de la Russie et de la Chine. Sans surprise, les deux hommes nient recevoir un seul centime de la part de ces pays.

Donald Trump : «Joe a reçu 3 millions et demi de la Russie, et un jour il va falloir expliquer pourquoi vous avez reçu tous ces millions» pic.twitter.com/ypshGx4mAI — CNEWS (@CNEWS) October 23, 2020

Joe Biden menace la Russie et l'Iran de répercussions

Questionné sur les potentielles ingérences russes et iraniennes sur l'élection présidentielle américaine, Joe Biden s'est montré intransigeant. «Tout pays qui souhaite avoir une influence sur nos élections en paiera le prix», a déclaré le candidat démocrate. Il a profité de la question pour attaquer Donald Trump, se demandant pourquoi celui-ci n'est pas plus dur avec Vladimir Poutine, quand la Russie est accusée d'ingérence et d'avoir mis en place un prix sur la tête de soldats américains.

Joe Biden : «Je ne comprends pas pourquoi ce président ne souhaite pas s’attaquer à Poutine (…) Tout pays qui souhaite avoir une influence sur nos élections en paiera le prix» pic.twitter.com/H174sPPtQ6 — CNEWS (@CNEWS) October 23, 2020

Joe Biden compare Kim Jong-un à un «voyou»

Si Donald Trump s'est satisfait de sa «très bonne relation avec la Corée du Nord», estimant avoir évité une guerre nucléaire, Joe Biden ne l'a pas entendu de cette oreille. L'ancien vice-président a notamment déclaré que Kim Jong-un, leader du pays asiatique, était «un voyou», attaquant son adversaire sur «l'amitié» qu'il entretient avec lui.

Joe Biden : «Trump a légitimé le gouvernement nord-coréen, il parle de son ami, c’est un voyou cet ami» pic.twitter.com/QBLlCc5NfF — CNEWS (@CNEWS) October 23, 2020

«Je suis le moins raciste dans cette pièce»

Alors que les tensions raciales ont monté d'un cran ces derniers mois aux Etats-Unis, la question était inévitable. Donald Trump a répété qu'il était le président qui a le plus accompli pour la communauté noire américaine aux Etats-Unis depuis Abraham Lincoln, qui a aboli l'esclavage dans le pays. Souvent accusé de soutenir les suprémacistes blancs, le pensionnaire de la Maison Blanche a déclaré être «la personne la moins raciste dans cette pièce», sous-entendant que son adversaire l'était plus que lui.