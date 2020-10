La Nasa va annoncer une découverte «excitante» sur la Lune

Les annonces de la Nasa suscitent toujours autant d'enthousiasme auprès de la communauté scientifique et des amateurs. Ces derniers se réjouissent donc déjà des prochaines révélations attendues au sujet d'«une nouvelle découverte sur la Lune».

Selon l'agence spatiale, il s'agit d'une annonce majeure, réalisée à l'aide d'une Boeing 747 d'observation stratosphérique, Sofia, comme le rapporte The Independant.

Cependant, elle s'est gardé de donner des détails sur ce qui pourrait être annoncé, à part que cette nouvelle découverte «contribue aux efforts de la Nasa pour en savoir plus sur la Lune à l'appui de l'exploration de l'espace lointain».

Une conférence de presse aura lieu la semaine prochaine, et parmi la liste des participants, quatre personnes différentes de l'agence seront présentes.

Trois d'entre eux, Paul Hertz, Jacob Bleacher et Naseem Rangwala, sont des cadres supérieurs et semblent être impliqués dans cette nouvelle découverte. Tous les trois représentent la division d'astrophysique de la Nasa et sa direction des missions d'explorations et d'opérations humaines, et de la mission Sofia.

Mais c'est surtout la quatrième personne qui peut donner la puce à l'oreille. Cette présentation aura lieu en présence de Casey Honniball, un stagiaire postdoctoral au Goddard Space Flight Center de la Nasa, à Greenbelt dans le Maryland.

Selon le site Nasa Watch, Casey Honniball a mené ces dernières années des recherches approfondies sur la façon dont nous pourrions trouver de l'eau sur la Lune. Un de ses rapports témoigne notamment d'une nouvelle approche pour détecter des molécules d'eau réelle sur le satellite». Une méthode qui a été réalisable à l'aide de Sofia.

Pour les amateurs des découvertes spatiales, cela fait beaucoup trop de coïncidences. Ainsi, la liste des noms suggère que l'annonce qui s'apprête à être faite a quelque chose à voir avec la détection d'eau sur la Lune. Bien qu'il y ait déjà eu des preuves qu'il peut y avoir de l'eau à sa surface, les chercheurs n'en savent encore que très peu à ce sujet.