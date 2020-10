Présidentielle américaine : un débat plus apaisé mais toujours brutal entre Donald Trump et Joe Biden

Un vrai débat présidentiel. Quelques semaines après la première confrontation très critiquée entre Donald Trump et Joe Biden, les deux hommes se faisaient de nouveau face ce 22 octobre. Loin des interruptions intempestives et des insultes à répétition, les candidats à la présidentielle américaine ont malgré tout continué de s'attaquer.

L'inquiétude était grande concernant le comportement de Donald Trump. Mais le président sortant n'a pas renouvelé sa stratégie qui consistait à empêcher Joe Biden de parler, comme il l'avait fait le 29 septembre dernier. Plus calme et respectueux des règles, il n'est pas pour autant resté en retrait, accusant Joe Biden de corruption vis-à-vis de la Russie et de la Chine, ou encore d'avoir fait construire les cages dans lesquels des enfants migrants ont été enfermés loin de leurs parents ces dernières années.

Joe Biden s'est quant à lui montré plus agressif. S'il a, de temps à autre, regardé la caméra pour s'adresser directement aux électeurs, le démocrate a plus souvent lancé des attaques en direction de son adversaire. Les arguments classiques étaient d'ailleurs de sortie, que ce soit les déclarations d'impôts de Donald Trump, sa vision de la crise environnementale ou encore sa gestion du coronavirus.

Biden refuse de diviser le pays entre démocrates et républicains

C'est probablement ce dernier point qui a le plus retenu l'attention des Américains. La pandémie est loin d'être sous contrôle outre-Atlantique, et l'économie pourrait continuer d'en pâtir. Le pensionnaire de la Maison Blanche a promis l'arrivée sur le marché d'un vaccin dans les prochaines semaines, sans pour autant s'engager sur une date précise. Il a profité de l'occasion pour attaquer les Etats et les villes gérées par des démocrates. Joe Biden, qui avait certainement prévu le coup, n'est pas entré dans ce jeu, et a choisi une stratégie d'unité : «Etats rouges ou Etats bleus (rouge est la couleur des républicains, bleu celle des démocrates, ndlr), ce sont les Etats-Unis d'Amérique».

Face à ce débat, un peu plus dirigé sur les programmes des différents candidats, les médias américains se sont montrés quelque peu soulagés. Le changement de règles, avec la coupure des micros pendant certaines questions, a notamment joué dans l'apaisement des discussions. Reste maintenant à savoir s'ils ont convaincu les Américains. Mis à part les derniers meetings de campagne, les candidats sont donc totalement tournés vers le 3 novembre, date du scrutin. Et à l'heure actuelle, c'est Joe Biden qui est en tête dans les sondages.