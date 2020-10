Vidéo : Melania Trump repousse (encore) Donald Trump

Cela ne ressemble pas à l'amour fou. Au terme du dernier débat d'hier soir entre le président sortant et le candidat démocrate Joe Biden, Melania Trump a une nouvelle fois, et très explicitement, repoussé le geste d'affection de son mari.

Et pour le plaisir de certains Américains, qui n'ont pas manqué de le signaler sur les réseaux sociaux.

Sur les images retransmises en direct à la télévision, la First Lady mécontente retire fermement sa main de celle de son époux une fois les photos officielles prises, alors que de l'autre coté Joe Biden et sa femme, Jill Tracy Jacobs, s'enlassent amoureusement.

Melania rips her hand away at the end of the debate.





Apparently Stand By Your Man wasn't a big hit in Slovenia. pic.twitter.com/73q5DzdSVE

— KevinlyFather (@KevinlyFather) October 23, 2020