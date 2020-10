Election américaine : la bataille des Etats entre Donald Trump et Joe Biden en cartes

La guerre des Etats fait rage. Depuis plusieurs semaines, Donald Trump et Joe Biden enchaînent les meetings et les événements sur le terrain pour convaincre les derniers électeurs indécis. Mais tous les citoyens n'ont pas le privilège de pouvoir assister aussi facilement à un discours des candidats, puisque ceux-ci se concentrent sur les zones difficiles à gagner pour eux. Tour d'horizon de la situation électorale Etat par Etat selon les sondages, à quelques jours du scrutin.

Les Etats dominés par Donald Trump

Déjà en retard dans les sondages en 2016, Donald Trump affiche à nouveau de grosses difficultés en 2020. Pour autant, des Etats sont presque considérés comme «gagnés d'avance» au vu du nombre d'électeurs républicains dans ces régions.

Le problème pour le président sortant est que parmi les grosses certitudes qu'il peut avoir, peu de grands électeurs sont à la clé. Car pour rappel, il s'agit d'un suffrage universel indirect. Les citoyens votent pour des grands électeurs, dont le nombre varie selon les Etats en fonction du nombre d'habitants. Et ce sont les grands électeurs qui élisent finalement le président. Pour gagner, il faut au minimum 270 grands électeurs. Et si l'on additionne tous les Etats où Donald Trump est en avance, il n'en obtiendrait que 92. Il est donc contraint de remporter un nombre conséquent d'Etats plus incertains.

Les Etats dominés par Joe Biden

Si Joe Biden est largement en avance dans les sondages nationaux sur le vote populaire (près de neuf points d'avance sur Donald Trump selon la moyenne des sondages réalisée par le site Real Clear Politics), il l'est également lorsque l'on regarde les grands électeurs. Bien que le candidat démocrate mène la danse dans à peu près le même nombre d'Etats que le président sortant (environ une quinzaine), il dispose d'un stock plus important de grands électeurs qui lui semblent déjà promis.

En additionnant tous les Etats où l'ex-vice-président de Barack Obama dispose d'une confortable avance dans les sondages, il obtiendrait 186 grands électeurs, sur les 270 nécessaires pour l'emporter. Parmi les Etats où Joe Biden fait la course en tête figurent en effet des Etats fournissant beaucoup de grands électeurs au vainqueur, tels que la Californie (55) ou New York (29).

Les incertitudes

Puisque ni Joe Biden ni Donald Trump n'auront les fameux 270 grands électeurs nécessaires seulement grâce à leurs Etats de prédilection, il faut se tourner vers ceux où l'issue est plus incertaine. Le Texas, terre historiquement républicaine, est par exemple de plus en plus serré. Donnant 38 grands électeurs au gagnant, il pourrait devenir démocrate dans quelques années en raison de la transition démographique (plus de jeunes et plus de minorités, des catégories qui votent plutôt démocrate).

Dans une petite dizaine d'Etats, il est impossible de donner une tendance. Parmi ceux-ci, on retrouve la Pennsylvanie (20 grands électeurs), la Floride (29) ou encore l'Ohio (18). En 2016, ils avaient tous terminé dans l'escarcelle de Donald Trump, mais il y accuse aujourd'hui un sérieux retard d'après les différents instituts de sondage. Remporter deux ou trois de ces Etats pourrait tout simplement donner la victoire à l'un ou l'autre des candidats. Le sort d'un scrutin qui concerne 320 millions d'habitants pourrait donc résider entre les mains de quelques dizaines de milliers d'électeurs.