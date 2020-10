Les employés de la reine d'Angleterre vont passer plus de 40 heures à remonter ses 1.000 horloges

Cette nuit, l'Union européenne passe à l'heure d'hiver et nous serons nombreux à remettre quelques pendules à l'heure. La tâche sera beaucoup plus ardue pour les employés de la reine d'Angleterre, qui ont plus de 1.000 horloges à remonter. Ils devraient y passer plus de 40 heures.

La petite équipe d'horlogers de la reine n'a pas une minute à perdre : ils doivent changer l'heure de 600 pendules à Buckingham Palace, 450 autres au château de Windsor et 50 derniers au palais de Holyrood (Ecosse) avant le passage à l'heure d'hiver.

Au château de Windsor, c'est Fjodor van den Broek, le nouvel horloger-conservateur, qui changera l'heure des 450 horloges pendant 16 heures. «Je m'en occupe seul et j'ai un collègue qui s'occupe de celles de Buckingham Palace», a-t-il expliqué à la BBC.

En parcourant les pièces du château pour remonter des pendules vieilles de deux ou trois siècles, l'horloger devrait parcourir plus de 12 kilomètres à pied.