VIDÉOS. Couvre-feu à Naples : affrontements entre la police et des centaines de jeunes

La mesure de trop ? Des heurts ont opposé vendredi soir à Naples la police à des centaines de manifestants protestant contre le couvre-feu nocturne et la menace d'un nouveau confinement pour juguler la flambée de contamination au coronavirus.

Vers 23h, au début du couvre-feu qui court chaque nuit jusqu'à 05h en Campanie, la région de Naples, plusieurs centaines de personnes, souvent jeunes, ont allumé des fumigènes, incendié des poubelles et lancé des projectiles sur les policiers anti-émeute déployés dans le centre-ville.

Sous le hashtag #NapoliSiRibella, des appels avaient été lancés sur les réseaux sociaux pour défier le couvre-feu décrété à partir de vendredi soir, et également en vigueur dans le Latium, la région de Rome, et en Lombardie, la région de Milan (nord).

Tutta Napoli in rivolta! La popolazione protesta in massa contro il lockdown. Alle 23.00 scatta l'ordinanza del coprifuoco, le immagini sono in diretta: disobbedienza civile in corso. #RadioSavana pic.twitter.com/IeHeQMF3z9

— RadioSavana (@RadioSavana) October 23, 2020