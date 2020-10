DIRECT - Coronavirus : La situation face au Covid en France est «difficile, voire critique», prévient Delfraissy

Comme le craignaient les autorités sanitaires, la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe bel et bien la France, obligeant le gouvernement à durcir le ton, en imposant notamment un couvre-feu dans 53 départements métropolitains et à la Polynésie française.

09h41

La situation face au Covid est "difficile, voire critique", a estimé lundi Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, estimant qu'il faudrait au minimum durcir et étendre le couvre-feu face à une deuxième vague épidémique "brutale".

"On est dans une situation difficile, voire critique. (...) On avait prévu qu'il y aurait cette deuxième vague, mais nous sommes nous-mêmes surpris par la brutalité de ce qui est en train de se passer depuis 10 jours", a déclaré le professeur Delfraissy sur RTL.

"La deuxième vague va probablement être plus forte que la première", a-t-il craint, en relevant que "beaucoup de nos concitoyens n'ont pas encore pris conscience de ce qui nous attend".

09h37

Le protocole mis en place en entreprise pour éviter la propagation de l'épidémie de coronavirus "est efficace" et est en outre "très bien appliqué", a assuré la ministre du Travail Elisabeth Borne, lundi matin sur LCI.

"On souhaite éviter un reconfinement général, en tout cas on veut trouver un bon équilibre entre la santé des Français et la poursuite de l'activité économique, éducative et culturelle", a insisté la ministre qui répondait aux questions de Jean-Michel Aphatie.

Le protocole pour éviter la propagation du virus (gestes barrières, masques systématiques dans les espaces de travail partagés, télétravail) "est efficace", a-t-elle souligné, dans la mesure où "toutes les entreprises qui l'appliquent disent qu'il n'y a pas de chaîne de contamination".

07h32

Le confinement va finalement être levé à Melbourne, trois mois après y avoir été imposé pour endiguer la deuxième vague épidémique, ont annoncé lundi les autorités, aucun nouveau cas de coronavirus n'ayant été enregistré ces 24 dernières heures dans l'Etat du Victoria.

L'obligation de rester à son domicile sera levée dans la nuit de mardi à mercredi, et les restaurants, salons de beauté et commerces pourront de nouveau accueillir des clients. L'Etat du Victoria, dont Melbourne est la capitale, vient pour la première fois depuis début juin de n'enregistrer aucun nouveau cas en 24 heures.