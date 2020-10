Melania Trump : une photo fait resurgir une théorie du complot

Melania Trump a-t-elle un sosie qui la remplace lors de certaines apparitions publiques avec son mari ? Cette folle rumeur, qui ne date pas d'aujourd'hui, a été relancée sur les réseaux sociaux par une photo du couple présidentiel, qui laisse de nombreux internautes perplexes.

On y voit la First Lady, accompagnée de Donald Trump, monter dans un hélicoptère depuis la pelouse de la Maison Blanche, pour se rendre à Nashville (Tennessee), où avait lieu quelques heures plus tard, ce jeudi 22 octobre, le second débat de la campagne présidentielle américaine entre le président républicain et Joe Biden.

Can we have a serious discussion about #FakeMelania pic.twitter.com/dajeseb8Hr — Ben Meiselas (@meiselasb) October 25, 2020

Sur le cliché, Donald Trump fait un signe de la main pendant que son épouse penche légèrement sa tête vers l'extérieur de l'appareil, habituelles grosses lunettes noires sur le nez et large sourire sur le visage. Relayée par TMZ, la photo a énormément fait parler sur Twitter. En cause, le visage de Melania Trump, différent de d'habitude selon des dizaines d'internautes. Certains sont allés jusqu'à zoomer dans l'image et à faire des comparaisons avec des clichés antérieurs pour montrer que les dents ou le sourire ne correspondaient pas à ceux de la «vraie» Melania Trump.

I don’t typically get into this kind of this, but it’s the teeth for me. pic.twitter.com/N6yYeDdgQx — G O L D I E. (@goldietaylor) October 25, 2020

Where did her smile wrinkles go? Teeth are different. Lips are different. Smile is different shape. It is so obviously a #FakeMelania pic.twitter.com/xChVEthWG0 — Natty (@tta_nat) October 25, 2020

Il n'en fallait pas plus pour relancer la rumeur prétextant l'existence d'une doublure à Melania Trump. Une théorie du complot, appelée «Fake Melania» («Fausse Melania»), dont le hashtag s'est retrouvé parmi les sujets les plus discutés sur Twitter ce week-end. Celle-ci refait surface régulièrement depuis l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump il y a près de quatre ans.

Née en octobre 2017, elle a été lancée par un internaute américain du nom de Joe Vargas. «Ce n'est pas Melania. Qu'ils aillent aussi loin et nous fassent croire que c'est elle à la télé est hallucinant. Cela me fait me demander sur quoi d'autre ils ont menti», a-t-il commenté sur Twitter à l'époque, relayant une vidéo de CNN d'un discours de Donald Trump pendant lequel Melania est à ses côtés, avec ses énormes lunettes noires cachant en partie son visage.

Is it or isn’t it Melania??? pic.twitter.com/1XsxXad1P5 — Andi Wagner (@andiwagner11) October 16, 2017

Cette rumeur s'est alors propagée comme une traînée de poudre, en particulier parmi les milieux complotistes. Elle a ensuite resurgi notamment en juillet 2018, lors de la venue de la First Lady à Bruxelles pour un sommet de l'Otan auquel son mari participait.

This new Melania double is weak sauce. #wheresmelania pic.twitter.com/yAsbR7CuQJ — Johnny KILLoran w/ “Kill” in all caps bc Halloween (@metroville) July 10, 2018

En mars 2019, les internautes s'enflammaient de nouveau après une visite du couple présidentiel en Alabama pour rendre hommage aux victimes d'une tornade meurtrière. A cette occasion, Donald Trump avait balayé la rumeur visant sa femme. «Les Fake News ont photoshoppé des photos de Melania, puis ont propagé des théories du complot selon lesquelles ce n'est en réalité pas elle à mes côtés en Alabama et ailleurs. Ils deviennent chaque jour un peu plus fous», avait-il déclaré sur son canal de communication favori, Twitter.

The recasting of Melania is the worst I've seen since they recast Aunt Viv in Fresh Prince #fakemelania pic.twitter.com/HDIMi7FDAh — Burning-in-flames Corscadden (@jamescorscadden) March 9, 2019