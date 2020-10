Recep Tayyip Erdogan s’en prend encore à Emmanuel Macron sur l’Islam

Le président turc n’en démord pas. Recep Tayyip Erdogan a une nouvelle fois critiqué Emmanuel Macron, dimanche, dont des récents propos sur l'islam ont suscité critiques, manifestations et même appels au boycott des produits français dans le monde musulman.

Pour le chef d’Etat turc, son homologue français «a besoin de consulter» pour sa santé mentale a rapporté Euractiv.com. Il a également ajouté que le pensionnaire de l’Elysée était «obsédé par Erdogan jour et nuit».

Emmanuel Macron n’a pas directement réagi aux nouvelles attaques venues de Turquie. Il a cependant posté plusieurs tweets dans la soirée, traduits en arabe et en anglais. Dans ceux-ci, le président français a notamment affirmé : «Nous n’acceptons jamais les discours de hainte et défendons le débat raisonnable». «Nous continuerons. Nous nous tiendrons toujours du côté de la dignité humaine et des valeurs universelles», a poursuivi le compte présidentiel.

Nous continuerons.



Nous respectons toutes les différences dans un esprit de paix.



Nous n’acceptons jamais les discours de haine et défendons le débat raisonnable. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 25, 2020

Le président Emmanuel Macron, en butte à une nouvelle controverse avec la Turquie et à un appel au boycott des produits français dans le monde arabe, après ses récents propos sur l'islam, dans le contexte des hommages à la mémoire de Samuel Paty.

Recep Tayyip Erdogan avait déjà dénoncé il y a deux semaines comme une provocation les déclarations d'Emmanuel Macron sur le «séparatisme islamiste» et la nécessité de «structurer l'islam» en France, alors que l'exécutif français présentait son futur projet de loi sur ce thème. Le dirigeant turc reproche en plus, depuis ce week-end, à son homologue français d'avoir promis que la France continuerait de défendre les caricatures du prophète Mahomet.

Cette promesse du chef de l'Etat français a déclenché un flot de critiques dans de nombreux pays à majorité musulmane.