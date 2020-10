DIRECT - Coronavirus : le patronat met en garde le gouvernement contre un effondrement économique en cas de reconfinement

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe bel et bien la France. Un couvre-feu est en place dans 54 départements métropolitains et en Polynésie française. Le mot «reconfinement» s'impose de plus en plus dans les discours des scientifiques et du gouvernement. Face à cette situation d'urgence, Emmanuel Macron a convoqué deux Conseils de défense - le premier ce mardi, le second ce mercredi - qui pourraient déboucher sur de nouvelles restrictions annoncées le jour-même.

11h41

Les organisations patronales mettent en garde le gouvernement contre un effondrement économique si les entreprises sont empêchées de travailler, au moment où de nouvelles restrictions, voire un reconfinement, sont envisagées pour lutter contre la nouvelle flambée de Covid-19.

"Si on reconfine totalement comme en mars, on va vers un écroulement de l'économie française, on risque de ne pas s'en remettre", a averti lundi le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux.

11h17

Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand a rappelé mardi l'obligation de port du masque en séance et en commission couvrant la "bouche et le nez", prohibant les simples visières transparentes, après des critiques contre la députée Martine Wonner, selon des sources parlementaires.

"L'usage des visières n'offrant pas de protection suffisante doit être écarté. Il appartiendra aux présidents de groupe de rappeler cette règle à leurs collègues et aux présidents de séance et de commissions de s'assurer de son respect", a fait savoir M. Ferrand lors de la conférence des présidents.

La députée du Bas-Rhin et ex-LREM Martine Wonner (Libertés et Territoires), arborant une demi-visière transparente, a fait polémique ce samedi en demandant dans l'hémicycle la différence entre l'épidémie de Covid-19 et une "énorme grippe".

10h42

Une étude britannique publiée mardi montre que l'immunité acquise par les personnes guéries du nouveau coronavirus "diminue assez rapidement", en particulier chez les malades asymptomatiques, et ne pourrait durer que quelques mois.

Du 20 juin au 28 septembre, l'Imperial College de Londres et l'institut Ipsos Mori ont suivi 350.000 personnes choisies au hasard en Angleterre, qui se sont testées régulièrement chez elles pour voir si elles disposaient d'anticorps au Covid-19.

"Au cours de cette période, la proportion de personnes testées positives pour les anticorps du Covid-19 a diminué de 26,5%", passant de 6% à 4,4% de la population testée, explique un communiqué, "ce qui suggère une réduction des anticorps dans les semaines ou les mois suivant l'infection".

10h40

Les autorités russes ont annoncé mardi un renforcement des restrictions liées au coronavirus, avec l'obligation de porter un masque dans les lieux publics et des recommandations visant à limiter la vie nocturne, sur fond d'aggravation de la pandémie.

Selon un document publié par l'autorité sanitaire russe Rospotrebnadzor, les Russes devront désormais porter un masque "dans les endroits bondés, les transports publics, les taxis, les parkings et les ascenseurs".

09h06

"Il faut s'attendre à des décisions difficiles" pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, a déclaré sur France Inter le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mardi matin, avant l'ouverture d'un Conseil de Défense consacré à la gestion de la crise sanitaire.

"Je ne sais pas quelles seront exactement" ces décisions, a ajouté le ministre, alors que la France va vers un durcissement des mesures "comme tous nos voisins" européens, a-t-il dit.