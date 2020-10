Elections américaines : quand le résultat sera-t-il connu ?

La question inquiète. À l'heure actuelle, il est très difficile de prédire si le résultat de la présidentielle américaine sera connu le jour du scrutin, le 3 novembre, ou s'il faudra s'armer de patience. En effet, la pandémie de coronavirus a développé le vote par correspondance, ce qui pourrait considérablement ralentir le décompte des voix.

D'autant que les règles de l'élection ne sont pas les mêmes en fonction des Etats. En Californie, les bulletins envoyés par la poste seront comptés même s'ils arrivent après le 3 novembre, du moment qu'ils sont envoyés avant. Dans d'autres Etats, c'est la date d'arrivée qui fait foi.

Ensuite, le dépouillement se fait en plusieurs étapes. Avant que le vote ne soit véritablement compté, il faut ouvrir l'enveloppe et vérifier que la signature est bien conforme à celle de l'électeur. Ces deux premières étapes ont lieu en avance dans beaucoup d'Etats comme le Texas et le Colorado, avec plus ou moins de semaines de marge. Mais dans d'autres, il faudra attendre le 3 novembre. Pour autant, une fois la signature validée, le vote n'est pas encore comptabilisé.

Dans huit Etats, comme la Floride ou la Caroline du Nord, le décompte des bulletins de vote par correspondance validés commence deux semaines avant l'Election Day, mais une immense majorité ne commencent que le 3 novembre seulement. Cela signifie par exemple qu'au Wyoming, dans le Wisconsin ou en Pennsylvanie, les enveloppes ne commenceront à être ouvertes que le 3 novembre, et les bulletins seront comptabilisés à la suite de cela.

Un processus particulièrement chronophage dans un contexte d'élection qui empêche d'avoir une estimation précise du vainqueur. Or, les trois Etats cités plus haut sont des «swing states» dont dépendent le résultat final de l'élection. À moins d'un véritable raz-de-marée républicain ou démocrate, il faudra attendre plusieurs jours pour connaître le vainqueur dans les Etats concernés, et, a fortiori, le grand gagnant de l'élection présidentielle.

Un cadre fixé par la Constitution

Mais le vote par correspondance n'est pas la seule ombre au tableau. En effet, Donald Trump et une partie du camp républicain sont ouvertement critiques du vote par correspondance, et pourraient contester les résultats dans plusieurs Etats si ceux-ci sont serrés. Le délai pour confirmer la victoire de l'un ou de l'autre des candidats pourrait donc être allongé de plusieurs jours, si ce n'est semaines, avec une potentielle intervention de la Cour suprême à la clé.

Quoi qu'il en soit, même si les contestations sont nombreuses et que les recours s'accumulent, la Constitution américaine fixe une date limite pour régler les litiges : le 8 décembre. Cela laisse le temps aux Etats de fixer les résultats et au collège électoral de se réunir le 14 décembre prochain. À une semaine du scrutin, l'incertitude reste donc totale.