Jamie Foxx endeuillé par la mort de sa petite soeur Deondra, âgée de 36 ans

Jamie Foxx est endeuillé par la perte de sa petite sœur âgée de 36 ans, Deondra. L’acteur américain a partagé lundi sa douleur sur Instagram.

«Mon cœur est brisé en un million de morceaux», a écrit en entame de son message Jamie Foxx. Sa petite sœur, Deondra Dixon, est décédée le 19 octobre dernier, a rapporté le magazine américain People. Les causes de son décès n’ont pas été communiquées.

«Ma belle sœur aimante Deondra a fait une transition… Je dis une transition parce qu’elle sera toujours vivante… tous ceux qui connaissaient ma sœur…. Savait qu’elle était une lumière brillante», a poursuivi l'acteur oscarisé (en 2005 pour son rôle dans Ray).

Le comédien de 52 ans était très proche de sa demi-sœur, née du deuxième mariage de sa mère. Deondra était atteinte de Trisomie 21 et était très engagée dans la Global Down Syndrome Foundation, dont elle était ambassadrice.

Celle qui a toujours voulu être danseuse professionnelle était reconnaissante envers son grand frère pour lui avoir «donné la chance de faire des choses spéciales», avait-elle écrit dans sa biographie de présentation sur le site de sa fondation. «J’ai dansé dans sa vidéo "Blame it". J’ai dansé sur scène lors de certains de ses concerts et à travers tout le pays. Et devinez quoi ? J’ai dansé aux Grammy», avait-elle ajouté.

En août 2018, lors de l’émission Dateline de Kate Snow, l’acteur avait confié l’importance de sa sœur dans sa façon de voir la vie : «J’ai appris comment vivre », disait-il. Il reprend ainsi les désirs de sa sœur qui était de vivre, danser et d’aimer : «Elle vous ramène à ce qu’est la vie », avait déclaré Jamie Foxx.