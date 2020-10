Stamen Grigonov : La véritable histoire derrière l’invention du yaourt

Google lui rend hommage. Ce 27 octobre, le moteur de recherche s'est mis aux couleurs de Stamen Grigonov, un médecin bulgare né il y a 142 ans jour pour jour, réputé pour avoir découvert une bactérie à l'origine des yaourts.

Après avoir quitté son village natal, il s'est notamment rendu en Suisse pour obtenir son doctorat et devenir assistant de recherche à Genève. Lorsqu'il se marie en 1904 en Bulgarie, sa femme lui offre un yaourt bulgare en guise de souvenir avant son retour en Suisse.

Sauf qu'au lieu de le déguster, le scientifique commence à l'observer au microscope. L'homme voulait découvrir pourquoi ce produit particulier était réputé comme bon pour la santé.

Un musée en son honneur

Après une longue série d'expériences et d'observations, il a découvert que la production du yaourt était possible grâce à une bactérie, qui sera nommée «lactobacillus bulgaricus», en hommage à son pays. Mais ce n'est pas tout. En effet, les travaux de Stamen Grigorov ont notamment été importants dans la création d'un vaccin contre la tuberculose.

Pour les plus passionnés d'histoires et de produits laitiers, il est aujourd'hui possible d'aller visiter un musée du yaourt en Bulgarie. Le lieu est situé dans la maison du village de Tran où est né le scientifique mis à l'honneur aujourd'hui.