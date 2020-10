Un enfant de 3 ans se tue avec une arme trouvée lors de sa fête d'anniversaire

Une fête d'anniversaire a tourné au drame, samedi 24 octobre dans la ville de Porter, au Texas (Etats-Unis). Un petit garçon, qui célébrait ce jour là ses trois ans avec sa famille et des amis, s'est tué en manipulant une arme à feu. Les premiers éléments de l'enquête indiquent que le pistolet serait tombé de la poche de l'un des convives.

Les adultes présents à la fête d'anniversaire ont raconté avoir entendu un coup de feu pendant qu'ils jouaient aux cartes. Un communiqué publié par la police locale précise que l'enfant a été touché à la poitrine. Malgré l'intervention rapide des pompiers, il n'a pas survécu.

NBC: Our well regulated militia: Texas 3yr old shoots, kills himself at his own birthday party with a pistol that fell out of a family member’s pocket.

