Confinement souple : le modèle irlandais

Un modèle qui a inspiré le gouvernement français ? L'Irlande a reconfiné son territoire depuis le 21 octobre dernier, en adoptant une doctrine plus souple qu'en mars dernier.

Interdiction de déplacement à plus de 5 kilomètres de chez soi, impossibilité de se réunir en dehors de son foyer, fermeture des commerces non essentiels et des salles de sports... Les mesures annoncées par le gouvernement irlandais ressemblent malgré tout fortement à celles qui existaient il y a quelques mois, lors du premier pic épidémique de Covid-19. Quelques points dissonent cependant, et notamment les écoles.

Ainsi, les crèches et écoles primaires irlandaises sont restées ouvertes, et le resteront les six prochaines semaines de confinement, sauf changement d'avis de la part des autorités. Le but est notamment d'assurer «l'avenir des enfants et des jeunes» a expliqué Michael Martin, Premier ministre du pays.

Noël dans le viseur

L'autre point concerne le télétravail. Il reste obligatoire, mais plusieurs secteurs d'activité ont obtenu des exemptions, notamment dans l'industrie. Le but est évidemment d'heurter le moins possible l'économie à l'approche des fêtes.

Car Noël est un objectif clair pour le gouvernement irlandais. Les autorités ne cachent pas vouloir inverser la courbe de contaminations dans les semaines qui viennent pour permettre aux familles de se retrouver à cette période, sans oublier que la période est particulièrement importante pour les commerçants. S'assoir sur ce chiffre d'affaires pourrait être catastrophique pour beaucoup d'entreprises. Reste à savoir si l'équilibre choisi par l'Irlande sera le bon, tant pour l'économie que pour l'épidémie.