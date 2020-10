Des drones dans les cimetières madrilènes pour contrôler les mesures anti-Covid à la Toussaint

L'Espagne est l'un des pays européens les plus durement touchés par la pandémie et, pour inverser la tendance, les autorités veillent à ce que les gestes barrières soient respectés. En toutes circonstances. Pour la Toussaint, des drones seront même mobilisés afin d'éviter les rassemblements dans et devant les deux grands cimetières de Madrid.

Mercredi 28 octobre, la municipalité a annoncé que, pour le 1er novembre, la capacité d'accueil des cimetières serait divisée par deux. L'Espagne étant soumise à un nouvel état d'urgence sanitaire, les habitants n'ont pas le droit de se rassembler à plus de six personnes et doivent respecter la distanciation sociale.

Pour y veiller, entre 275 et 300 policiers municipaux seront déployés dans la capitale le week-end de la Toussaint. Selon la mairie, c'est 20% de plus que l'année dernière. Les drones seront utilisés en renfort pour survoler le cimetière de La Almudena et celui de Carabanchel.

Ce n'est pas la première fois que les forces de l'ordre madrilènes font appel à cette technique. Au printemps, lors du confinement, des drones avaient déjà été utilisés pour ordonner aux habitants de la capitale de rester chez eux.