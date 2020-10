Etats-Unis : manifestations après la mort d'un homme noir abattu par la police

La réaction des policiers était-elle appropriée ? C'est la question que se posent les Américains depuis le 27 octobre, lorsqu'un homme noir armé d'un couteau a été abattu de plusieurs balles par des forces de l'ordre à Philadelphie.

Selon la famille, Walter Wallace Jr, âgé de 27 ans et bipolaire, était en pleine crise. Ce sont d'ailleurs ses proches qui ont appelé les secours afin de calmer le jeune homme et d'obtenir une ambulance. Seulement, c'est une patrouille de police qui est intervenue, et les choses ont dégénéré. Malgré les demandes répétées des agents, Walter Wallace Jr n'a pas lâché son couteau, et s'est montré menaçant. Les policiers ont alors tiré à plusieurs reprises, entraînant sa mort.

Presque immédiatement, la ville de Philadelphie s'est embrasée. Des manifestations et des scènes de pillages ont été recensées à plusieurs endroits de la ville, malgré les appels au calme de la famille de la victime. La garde nationale a été appelée pour tenter de rétablir l'ordre sur place.

Des policiers mal formés ?

«Quand vous venez sur un lieu où quelqu'un fait une crise psychique, et que le seul outil pour s'en occuper est une arme... Où sont les outils adaptés pour ce travail ?», a questionné Shaka Johnson, avocat de la famille. Les deux policiers impliqués dans l'affaire ont été momentanément suspendus, ce qui n'a pas calmé les protestataires.

Ce n'est pas la première fois que des policiers sont mis en cause lorsqu'ils interviennent sur des affaires similaires. En effet, depuis 2015, 1.200 personnes tuées par la police américaine souffraient de maladies mentales d'après une base de données du Washington Post. La formation des agents est donc largement mise en cause.

Outre les violences et la colère engendrées par cette nouvelle affaire, la mort de Walter Wallace Jr pourrait également avoir un impact électoral. En effet, cette affaire intervient à moins d'une semaine de l'élection présidentielle américaine, et se déroule dans un Etat hautement important, à savoir la Pennsylvanie. Joe Biden et Kamala Harris ont d'ailleurs adressé leurs condoléances à la famille du jeune homme. Il sera cependant difficile de quantifier en quelle mesure la mort de celui-ci et les violences qui en ont résulté influenceront véritablement l'élection sur place.