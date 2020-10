Halloween : une maison transformée en fausse scène de crime, les voisins appellent la police

Pour Halloween, un artiste américain a décidé de transformer sa maison de Dallas (États-Unis) en scène de crime. Un peu trop réaliste pour les passants et les voisins qui ont contacté la police à de multiples reprises.

Et pour cette nouvelle édition, Steven Novak a vu les choses en grand. Un homme à terre avec une tronçonneuse plantée dans le dos, un autre avec le crâne écrasé par un coffre-fort et un dernier sur le toit avec une machette dans la tête… Ajoutez à cela une brouette avec des membres humains, un cadavre emballé dans des sacs poubelle et surtout beaucoup de sang partout.

Une scène d’horreur qui a nécessité plusieurs dizaines de litres de faux sang, a confié l’artiste au Dallas Observer. Il a déclaré qu'il était particulièrement fier de sa brouette renversée dans la rue et pleine de corps démembrés. «Un enfant m'a demandé ce qui leur était arrivé, a-t-il raconté au média américain. J'ai dit qu'ils avaient mangé trop de Skittles».

Son œuvre est si réaliste que les policiers de Dallas ne cessent de recevoir des appels de passants effrayés, a-t-il précisé au média texan.

Les agents, obligés de se déplacer pour répondre aux plaintes, ont tout de même tenu à saluer Steven Novak pour son travail, a-t-il ajouté. Le Texan a confié que ses plans «étaient bien pires sur le papier» et donne rendez-vous l'année prochaine pour les réaliser.