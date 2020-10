Un enfant de 12 ans perd son bras dans une attaque de requin

Un phénomène rare. Ce 27 octobre, le ministère de l'Environnement égyptien a annoncé dans un communiqué qu'un requin avait attaqué et blessé un touriste ukrainien de 12 ans ainsi que son guide.

La scène a eu lieu à Charm el-Cheikh, au sud du pays. L'enfant et sa mère faisaient de la plongée avec masque et tuba dans une région particulièrement touristique et réputée pour sa faune sous-marine. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'animal responsable des blessures est un requin longimane de 2 mètres de long. Selon le ministère, une femelle aurait en effet été filmée en ayant un comportement «hostile» envers les humains.

Agence ukrainienne pour le développement du tourisme a détaillé les blessures du guide et de l'enfant, assurant que ce dernier avait perdu son bras malgré une opération pour tenter de sauver le membre. Le guide a quant à lui perdu sa jambe. La mère, en revanche, ne souffre que de blessures légères.

Si les requins sont effectivement présents dans la région, les attaques sont relativement rares. Le dernier incident de ce type remonte à l'été 2018, lorsqu'un touriste tchèque avait été tué.