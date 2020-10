Un pasteur accusé d’avoir uriné sur une passagère d’un avion

Un pasteur américain de Raleigh, en Caroline du Nord, est accusé d’avoir fait ses besoins sur une passagère d’un avion, alors que celle-ci dormait.

Les faits se sont produits le 13 octobre dernier à bord d’un vol de nuit de la compagnie aérienne Delta Airlines, à destination de Détroit, dans le Michigan. Alors qu’elle dormait à côté de sa sœur, recroquevillée sur son siège, Alicia Beverly a affirmé avoir été réveillée par une étrange sensation aux alentours de 3 heures du matin.

«C’était chaud, comme si j’avais senti quelque chose de chaud à côté de moi», a-t-elle déclaré auprès de Fox2Detroit. En ouvrant les yeux, elle a vu qu’un autre passager se tenait devant elle, avec le sexe à l’air. Elle s’est alors mise à crier «et tout le monde s’est réveillé».

«À ce moment-là, je l’ai regardé et je l’ai vu secouer son zizi et je me suis dit ‘donc cet homme a uriné sur moi’. J’ai regardé et il y avait des gouttes de pipi sur les sièges», a ajouté Alicia Beverly, qui a dû garder ses vêtements imprégnés d’une mauvaise odeur urine durant plusieurs heures.

Après l’atterrissage, la police, alertée par l’équipage, a procédé à l’interpellation de l’homme, qui a ensuite été placé en garde à vue. Dans son rapport, l’officier en charge de cette affaire a écrit que l’homme sentait l’alcool et avait les yeux rouges.

De son côté, le pasteur a expliqué qu’il prenait des médicaments. Il a également fait savoir qu'il compte poursuivre la compagnie pour diffamation.