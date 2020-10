Donald Trump peut-il se présenter en 2024 s'il perd en 2020 ?

Très en retard dans les sondages, Donald Trump pourrait s'incliner le 3 novembre prochain, à moins qu'il ne parvienne à remonter la pente d'ici là. Mais si le républicain perdait effectivement face à Joe Biden, pourrait-il se lancer dans une troisième campagne présidentielle en 2024 ?

La réponse est oui. La Constitution américaine interdit à un citoyen d'avoir plus de deux mandats en tant que président des Etats-Unis, mais ne limite pas le nombre de campagnes pour parvenir à ce poste et n'empêche pas un président de revenir après son premier mandat.

Cela n'est cependant arrivé qu'une seule fois dans l'histoire, et il faut remonter à 1892. Grover Cleveland, président des Etats-Unis à partir de 1884, a perdu sa campagne de réélection en 1888 dans une course des plus serrées. Mais cela ne l'a pas arrêté, puisqu'il est revenu quatre ans plus tard pour battre Benjamin Harrison, avec une très solide marge d'avance.

Si Donald Trump venait à perdre, il pourrait donc demander l'investiture républicaine dans quatre ans et commencer une campagne pour affronter les démocrates. Steve Bannon, ancien proche conseiller du président a d'ailleurs prédit que cela serait le cas dans un entretien avec The Australian : «si pour n'importe quelle raison cette élection est volée ou que, dans un sens, Joe Biden l'emporte, Trump annoncera qu'il se présentera en 2024. Vous n'avez pas vu la fin de Donald Trump». Il ne devrait cependant pas pouvoir faire face à Joe Biden, qui a promis de ne faire qu'un seul mandat.

Si cela est donc faisable, il faut cependant noter que le républicain aura 78 ans en 2024. Cela est certes l'âge qu'aura Joe Biden le 20 novembre prochain, mais son poids et son régime alimentaire pourraient endommager sa santé. Il devra également conserver la main sur le parti républicain pendant quatre ans, alors que plusieurs personnalités vont tenter de s'imposer pour briguer l'élection. L'on peut par exemple citer Nikki Haley, ancienne ambassadrice américaine à l'ONU, que l'on décrit comme très ambitieuse. Mais avant cela, encore faut-il qu'il ne perde l'élection de 2020, ce qui n'est pas fait à ce jour.