Hong-Kong : un leader des militants prodémocratie pour la première fois accusé de sécession

Il est la première personnalité politique connue à être poursuivie en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité nationale, imposée par Pékin à Hong-Kong. Jeudi 29 octobre, Tony Chung, militant prodémocratie de 19 ans, a été accusé de «blanchiment d'argent», de «conspiration en vue de publier des contenus séditieux» mais aussi, et surtout, de «sécession».

Tony Chung est connu comme l'une des figures du groupe Student Localism, qui prône l'indépendance d'Hong-Kong, territoire semi-autonome, par rapport à la Chine continentale. Il avait déjà été arrêté en juillet, pour des soupçons d'incitation à la sécession à travers ses publications sur les réseaux sociaux.

Tony Chung has been officially charged of one instance of “secession”, one instance of “conspiracy to publishing seditious publication”, and two instances of “money laundering”.

