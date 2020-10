Pour l'ex-Premier ministre malaisien, «les musulmans ont le droit de tuer des millions de Français»

L'ex-Premier ministre malaisien, Mahathir Mohamad, s'est fendu d'un long message sur Twitter s'achevant par la conclusion suivante : «Les musulmans ont le droit d'être en colère et de tuer des millions de Français pour les massacres du passé».

Agé de 95 ans, à la tête de l'Etat de Malaisie de 1981 à 2003 et de 2018 à février 2020, Mahathir Mohamad a réagi à sa façon à l'assassinat de Samuel Paty, l'enseignant d'histoire-géo égorgé à Conflans-Sainte-Honorine pour avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet.

RESPECT OTHERS





1. A teacher in France had his throat slit by an 18-year-old Chechen boy. The killer was angered by the teacher showing a caricature of Prophet Muhammad. The teacher intended to demonstrate freedom of expression.

