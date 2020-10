Un tiers des patients atteint de Covid-19 présente des anormalités au cerveau

Une étude fait le lien entre le coronavirus et des «anormalités» au niveau du cerveau. Des séquelles qui pourraient dans certains cas être définitives.

Publiée dans Seizure : European Journal of Epilepsy, l'étude analyse 84 articles scientifiques portant sur 617 patients pour tenter de lier les symptômes au virus. Les scientifiques se sont concentrés sur les anormalités détectées par électroencéphalogramme (EEG), qui détecte l'activité électrique au niveau cérébral. Et au total, un tiers des patients observés présentaient des anomalies cérébrales.

«Avant, quand nous avions vu cela dans des petits échantillons, nous ne savions pas si c'était une coïncidence, mais maintenant nous pouvons dire avec confiance qu'il y a un lien», explique à The Wire Science Zulfi Haneef, professeur assistant en neurologie au Baylor College of Medecine et co-auteur de l'étude. Selon les résultats, c'est avant tout le lobe frontal qui est concerné. Celui-ci est notamment lié au langage et à la coordination motrice.

Si les neurologues ne savent pas encore expliquer la raison qui entraîne ces anormalités, ils s'inquiètent car les dommages pourraient être irréversibles.

Parmi les pistes étudiées, les pertes d'oxygènes et les problèmes cardiaques causés par le coronavirus, qui pourraient indirectement causer les symptômes mis en avant dans l'étude.

De nouvelles études devront donc être menées pour confirmer les hypothèses des scientifiques. Cependant, Zulfi Haneef profite de l'occasion pour rappeler que le Covid-19 est loin d'être anodin : «beaucoup de personnes pensent qu'ils vont tomber malade, aller mieux et que tout reviendra à la normale, mais ces découvertes nous disent qu'il pourrait y avoir des implications à long terme».