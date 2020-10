Coronavirus : comment Taïwan a réussi à ne pas avoir de cas local depuis 200 jours

Alors que plusieurs pays européens, dont la France, se reconfinent, Taïwan, de son côté, passe le cap des 200 jours sans cas de transmission locale du Covid-19. L'île, qui compte 23 millions d'habitants, enregistre un bilan de 553 cas pour sept décès depuis janvier, et la dernière contamination locale date du 12 avril dernier. Comment s'y est-elle pris ?

Pour commencer, Taïwan a fait preuve d'une réactivité sans égale. Selon les informations de CNN, les autorités ont commencé à contrôler les passagers des vols directs au départ de Wuhan, épicentre de la pandémie, le 31 décembre 2019. A l'époque, le coronavirus n'était encore qu'une rumeur lointaine dans de nombreux pays.

Parmi les 553 cas confirmés de #Covid19 à #Taiwan depuis janvier : 461 sont arrivés de l'étranger (testés positifs à l'aéroport ou pdt la quarantaine), 55 cas locaux, 36 cas à bord d'un navire militaire et un cas d'origine inconnue. Il n'y a pas eu de cas local depuis 200 jours. pic.twitter.com/pSUS0gUNUk — Taiwan Info (@SiteTaiwanInfo) October 29, 2020

A partir du moment où l'île a enregistré son premier cas avéré de Covid-19, le 21 janvier, les habitants de Wuhan y ont été interdits de séjour. Les autres voyageurs venant de Chine, de Hong-Kong ou de Macao étaient systématiquement contrôlés. Ces différentes mesures ont été mises en place avant même que la ville de Wuhan n'entre en confinement, le 23 janvier.

Plus tard, en mars, Taïwan a fermé ses frontières à tous les ressortissants étrangers, à l'exception des diplomates, des résidents et des voyageurs disposant de visas d'entrée spéciaux. Grâce à ces différentes mesures sanitaires et à la rapidité de leur mise en place, l'île n'a jamais eu recours à un confinement strict ou a une réduction drastique des libertés comme on a pu l'observer en Chine.

Interviewé par CNN le mois dernier, Joseph Wu, le ministre taïwanais des Affaires étrangères, a expliqué que l'île avait renforcé sa capacité à faire face à une telle situation à la suite de l'épidémie de Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), en 2003. Taïwan dispose notamment d'un centre de commande central des épidémies, dont le rôle est de coordonner les différents ministères.

«Ainsi, quand nous avons entendu qu'il y avait des cas secrets de pneumonie en Chine où les patients étaient traités en isolement, nous savions que c'était quelque chose de similaire», raconte Joseph Wu. Si bien que le gouvernement a immédiatement accéléré la production de masques et d'équipements de protection, tout en investissant dans des tests de masse et dans la recherche rapide et efficace des cas contact.

A noter tout de même qu'en tant qu'île, Taïwan dispose d'un avantage géographique puisqu'il est plus aisé de contrôler les entrées et sorties du territoire. Reste que le bilan de Taipei fait figure d'exception à une période où de nombreux pays sont submergés par une deuxième vague de contaminations.