Vidéo : un séisme important fait des dégâts en Turquie et en Grèce

Un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter a touché vendredi 30 octobre l'ouest de la Turquie et la Grèce.

Il a notamment provoqué l'effondrement de plusieurs immeubles à Izmir, comme on peut le voir sur ces vidéos tirées des réseaux sociaux et diffusées par les médias turcs.

«Certains de nos concitoyens sont coincés dans les décombres», a affirmé le ministre turc de l'Environnement Murat Kurum, sans que l'on sache s'il y a des victimes.

L'île grecque de Samos, située au large d'Izmir, a également été touchée par le séisme et par un mini-tsunami qui a suivi la secousse. Là-bas, les dégâts ne seraient que matériels.

A tsunami has just hit Vathy town Samos, huge damage to property, as of yet only a few injured. Greek government expecting second tsunami #tsunami #samos #greece #earthquake pic.twitter.com/aVk0kabDKu

