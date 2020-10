Walmart retire les armes à feu de ses magasins

Walmart, une chaîne de supermarchés américaine, a décidé, jeudi 29 octobre, de retirer les armes et les munitions de ses rayons.

Le géant américain de la distribution, qui vend des armes à feu dans environ la moitié de ses 4.750 magasins, a pris cette décision par précaution à cause du contexte tendu dans le pays. «Nous avons récemment assisté à certains troubles civils et, comme nous l'avons déjà fait à plusieurs occasions au cours des dernières années, nous avons déplacé les armes à feu et les munitions hors de la portée des clients, par précaution, afin d'assurer leur sécurité et celle de nos associés», a indiqué le groupe.

En fait, les armes restent à la vente, mais pour en acheter, les consommateurs doivent les demander au personnel du magasin. Walmart n'a pas encore déterminé quand la situation reviendra à la normale.

Les troubles civils auxquels fait référence la firme sont les manifestations qui se sont déroulées à Philadelphie à la suite de la mort d'un homme noir tué par des policiers. Certains manifestants en ont profité pour dévaliser un magasin Walmart.

Philly Police attempting to gain control of the looting situation at the Port Richmond Walmart. People are dragging televisions out into the parking lot. pic.twitter.com/Y6RVTPzLa8

— Drew Smith (@drewsmithtv) October 28, 2020