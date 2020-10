Une variante espagnole du coronavirus identifiée et diffusée dans toute l'Europe

Une étude scientifique a identifié une nouvelle variante du virus, le 20A.EU1. Celle-ci, identifiée pour la première fois en Espagne, serait désormais l'une des plus répandue en Europe.

Le Sars-Cov-2 (le nom du virus qui engendre le Covid-19), depuis mars, on connaissait. Depuis juin, des chercheurs bâlois et espagnols lui ont trouvé une variante, le 20A EU.1, comme ils l'ont fait savoir jeudi 29 octobre dans une publication sur la plateforme MedRxiv.

Les premières personnes à avoir été touchées en Europe sont des travailleurs agricoles de la région de l’Aragon, dans le nord-est de l’Espagne. «C’est du moins les traces les plus anciennes de sa présence que nous avons pu détecter», estime sur France 24 Emma Hodcroft, l’auteure principale de l’étude.

Mais cette souche n'est pas restée circonscrite aux contours de la péninsule espagnole. Les chercheurs ont mis en évidence que la souche 20A EU.1 représente aujourd’hui plus de 70 % de toutes les séquences analysées par les chercheurs. Même si, en France, elle n'est pas encore majoritaire : «elle représente seulement 40 % des cas analysés, et c’est une autre souche qui est dominante», ajoute Emma Hodcroft.

«Pas de preuve que cette souche est plus dangereuse»

Pour l'instant il n'est pas possible d'établir un lien entre la vitesse de l'arrivée de la seconde vague et cette nouvelle souche du coronavirus. «A l’heure actuelle, nous n’avons pas la preuve scientifique que les mutations ont augmenté la transmissibilité de la variante 20A EU.1 ou l’ont rendue plus dangereuse», juge la scientifique.

La diffusion massive de cette souche du virus pourrait être due aux vacanciers. L’Espagne est une destination touristique très prisée, les gestes barrières ont été moins respectés cet été, et les touristes ont pu ramener cette forme de coronavirus dans leur valise. C'est en tout cas ce que suggère l'étude.