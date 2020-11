Coronavirus : pour respecter la distanciation physique, il installe son bureau au milieu d'un fleuve

Comment être sûr de respecter les gestes barrières en pleine épidémie de coronavirus ? En installant son bureau là où personne ne peut y accéder.

L'ONG Tideland Institute et une troupe de comédiens d'improvisation Improv Everywhere ont créé le 10 octobre dernier le «bureau le plus distancié socialement de New York» sur une barque. Téléphone, ordinateur qui marche sur batterie, imprimante et même une fontaine à eau... Tout est là pour passer une bonne et productive journée de travail, sans risquer d'attraper ou de transmettre le virus.

Le tout, bien entendu, n'a rien de sérieux et vise avant tout à faire rigoler les habitants de la Grosse Pomme dans une période plutôt difficile. Et cela a marché si l'on en croit les visages amusés des passants. Pour autant, l'installation fonctionnait suffisamment bien pour prendre un appel sur l'application Zoom au beau milieu de l'East River.

Une équipe de tournage au sol a même interrogé des habitants de New York pour savoir ce qu'ils pensaient de ce bureau flottant. Visiblement immunisés contre le mal de mer, ils avaient plutôt l'air emballé par l'idée. «C'est l'endroit le plus sûr de la ville», lance l'un d'entre eux. «J'aurais un peu peur que mes papiers s'envolent et tombent dans l'eau», répond une autre, qui semble malgré tout prête à tenter l'expérience si elle le pouvait.

Outre l'amusement, l'objectif de l'opération était de mettre en avant le fleuve. «J'ai l'impression que le port passe par une renaissance créative, de plus en plus de personnes le traitent avec respect et comme une partie de la ville au lieu d'une chose lépreuse qu'on ne veut pas toucher», explique au New York Post N.D. Austin, l'un des créateurs de l'ONG Tideland Institute. Cela intervient alors que des études montrent que l'eau du fleuve n'a jamais été aussi propre depuis environ un siècle.