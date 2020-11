DIRECT - Coronavirus : plus de 1,2 million de décès dans le monde

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe bel et bien la France. Lors de son allocution du 28 octobre, Emmanuel Macron a annoncé un reconfinement national à partir de vendredi minuit et jusqu'au 1er décembre. Les écoles, collèges et lycées restent toutefois ouverts.

09h53

Le prince William, deuxième dans l'ordre de succession à la couronne britannique, a été infecté par le nouveau coronavirus en avril et a subi des difficultés respiratoires, a révélé lundi le journal The Sun.

Selon le tabloïd, le prince de 38 ans n'avait pas voulu parler de sa contamination car "il y avait des choses importantes qui se passaient et (il) ne voulait inquiéter personne".

09h05

Plus de 1,2 million de décès dus au nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 07h45 GMT.

Au total, au moins 1.200.042 morts, pour 46.452.818 cas, ont été déclarés. Près d’un décès sur cinq a eu lieu aux États-Unis, pays le plus endeuillé au monde avec 230.996 morts pour 9.207.364 contaminations. Suivent le Brésil avec 160.074 décès et 5.545.705 cas, l’Inde (122.607 morts, 8.229.313 cas), le Mexique (91.895, 929.392) et le Royaume-Uni (46.717, 1.034.914).

08h21

Les différentes fédérations de commerçants seront reçues cette semaine à Bercy pour étudier les conditions d'une éventuelle réouverture à partir du 12 novembre, a indiqué lundi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

"Toute la semaine, je vais recevoir avec Alain Griset, le ministre chargé des PME, les différentes fédérations de commerçants (...) pour qu'on regarde avec eux, avec les caractéristiques de chaque profession, quelle seraient les règles sanitaires qui nous permettraient (...) de rouvrir un certain nombre de commerces", a-t-il affirmé sur RTL.

07h00

De retour au travail, au télétravail ou à l'école, les Français entrent lundi dans le vif de leur nouveau quotidien de reconfinement allégé, avec la rentrée très particulière de plus de 12 millions d'élèves sous une inédite vigilance sanitaire et sécuritaire.

"Nous faisons tout pour qu'il y ait une continuité du service public de l'éducation, c'est dans ces moments-là que nous montrons que nous sommes une République forte", a assuré le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer dans son message vidéo de rentrée.

04h05

Le site inca du Machu Picchu, joyau des sites touristiques du Pérou, a rouvert dimanche après près de huit mois de fermeture pour cause de Covid-19, avec une cérémonie ancestrale.

Pour des raisons de sécurité sanitaire cependant, seulement 675 touristes pourront accéder au site chaque jour, soit 30% du nombre quotidien de visiteurs avant la pandémie.

03h09

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé dimanche soir qu'il s'était placé en quarantaine après avoir été en contact avec une personne testée positive au Covid-19, précisant qu'il n'avait pas de symptôme.

"J'ai été identifié comme un contact de quelqu'un qui a été testé positif au Covid-19. Je vais bien et suis sans symptôme mais je vais me placer en quarantaine les jours qui viennent, en ligne avec les protocoles de l'OMS, et travailler à la maison", a tweeté Tedros Adhanom Ghebreyesus.