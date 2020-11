Election américaine J-1 : la participation aux présidentielles dans l'histoire en graphique

Vers un chiffre record. Dans un scrutin présidentiel bousculé par la crise du coronavirus, le vote anticipé a pris une ampleur nouvelle aux Etats-Unis, favorisant une bonne participation. Mais ce n'est pas le seul critère qui explique cette progression, puisque les élections de mi-mandats avaient également été touchées par une vague d'électeurs qui avaient accompli leur devoir citoyen. Reste à savoir à qui cela pourrait profiter.

Ce 2 novembre, l'on estime déjà à plus de 90 millions le nombre d'Américains qui ont voté, avant même le début de l'«Election Day». Cela est tout bonnement inédit, mais ce chiffre pourrait être vite oublié si la barre des 150 millions d'électeurs est franchie le 3 novembre, ce qui est une possibilité à la vue des prévisions actuelles. Le New York Times remarque par exemple qu'au Texas ou à Hawaï, les bulletins par correspondance et le vote anticipé surpassent d'ores et déjà la participation de 2016.

Si cette participation est une bonne nouvelle pour la démocratie américaine, elle ne l'est pas forcément pour l'un des deux candidats. En effet, historiquement, plus la participation est forte, plus les démocrates ont une chance de l'emporter et inversement. Une tendance visible dans le graphique ci-dessous. Les gros pics de participation correspondent souvent à des victoires démocrates : Kennedy en 1960, Bill Clinton en 1992 et Barack Obama en 2008. Cela est notamment dû au fait que les minorités et les plus jeunes sont ceux qui votent le moins, mais qui sont le plus progressistes. Plus ceux-ci se déplacent, mieux les démocrates figurent.

Depuis 2016, on voit d'ailleurs que le camp de Joe Biden fait tout son possible pour remporter le coeur des plus jeunes et des Noirs américains afin de l'emporter en 2020. Cela est combiné avec l'arrivée en politique d'une nouvelle génération de politiciens, moins masculins, avec des origines plus diverses et des opinions plus progressistes, qui ne plaisent pas nécessairement à l'establishment démocrate mais qui encouragent les jeunes à se déplacer dans les urnes. Parmi ces visages récents, l'on peut citer Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar ou encore Ayanna Pressley.

Rien ne permet pour autant d'affirmer avec certitude que les démocrates seront les seuls à bénéficier de cette participation. Si les sondages continuent de donner Joe Biden comme favori dans beaucoup d'Etats clés, les enquêtes d'opinion ne sont pas toujours fiables outre-Atlantique, et si une personne a su les faire mentir par le passé, c'est bel et bien Donald Trump. Rendez-vous donc dans la nuit du 3 au 4 novembre pour savoir qui sera le vainqueur de cette belle participation.