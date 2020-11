Election américaine : quelles personnalités soutiennent Joe Biden ?

Si Joe Biden apparaît comme le favori de la présidentielle américaine, il est également le candidat préféré des stars. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder la (très) longue liste des célébrités qui ont pris position pour le candidat démocrate, face au président sortant Donald Trump.

Surprise lundi 2 novembre : Lady Gaga a participé à un meeting de Joe Biden en Pennsylvanie. Ce «swing state» vote parfois républicain, parfois démocrate, il jouera donc un rôle clé dans l'élection.

L'annonce de la participation de la célèbre chanteuse à cette réunion publique n'a pas ravi l'équipe de campagne de Donald Trump. Son responsable communication, Tim Murtaugh, s'est lancé dans une dispute sur Twitter avec Lady Gaga. La raison du désaccord ? La fracturation hydraulique («fracking» en anglais).

La chanteuse est fermement opposée à cette pratique, en raison des coûts environnementaux. Or, selon Murtaugh, «600.000 Pennsylaviens» travaillent dans la fracturation hydraulique. «Rien n'expose d'avantage le dédain de Joe Biden pour les travailleurs et les travailleuses de Pennsylvanie que de faire campagne avec la militante anti-fracking Lady Gaga», a-t-il martelé sur Twitter.

Après avoir longtemps refusé de parler politique, la chanteuse pop Taylor Swift a annoncé début octobre qu'elle voterait pour Joe Biden le 3 novembre. C'est la première fois qu'elle soutient publiquement un candidat à la présidentielle américaine. Son silence lors du précédent scrutin en 2016 avait été critiqué.

I spoke to @vmagazine about why I’ll be voting for Joe Biden for president. So apt that it’s come out on the night of the VP debate. Gonna be watching and supporting @KamalaHarris by yelling at the tv a lot. And I also have custom cookies



@inezandvinoodh pic.twitter.com/DByvIgKocr

— Taylor Swift (@taylorswift13) October 7, 2020