«La Buena Vida por Trump» : un clip de campagne en espagnol pour inciter les Latinos à voter républicain

Pour convaincre les hispaniques qui ne savent toujours pas pour qui voter à l'élection présidentielle américaine qui se tient ce mardi 3 novembre, l'organisation de soutien au candidat républicain «Latinos for Trump» a sorti l'artillerie lourde. Une chanson et un clip de campagne à la gloire de Donald Trump produit à grand renfort d'effets visuels et sonores.

Baptisée «La Buena Vida por Trump», «Bonne vie à Trump» en français, cette production pour le moins orignale reprend, sur un air entraînant ou entêtant - c'est selon - quelques images d'Epinal de la culture latino, adaptées au rêve américain version républicaine.

S'ouvrant sur une vue panoramique de Miami, capitale de la Floride et l'un des Etats-clés de ce scrutin présidentiel aux Etats-Unis, succèdent ainsi et sur un air de salsa des images de danses traditionnelles hispaniques, des familles aux visages souriants et un Donald Trump dansant.

«Pour l'amour de Dieu, je vais voter pour Donald Trump»

Les paroles sont, elles aussi, on ne peut plus claires. «Pour l'amour de Dieu, je vais voter pour Donald Trump», s'exclame une voix. «Oui, c'est certain», répond une autre. «La bonne vie, c'est pour Trump», «L'économie, c'est pour Trump» ou «Fais le pour ta famille», peut-on encore entendre.

Aimée, moquée ou parodiée, la vidéo a quoi qu'il en soit été virale et rapidement et massivement relayée sur les réseaux sociaux.

"Este noviembre, somos muchos, ¡y votamos REPUBLICANO!





La buena vida, la economía, ¡por Trump! Hay por Dios, ¡yo voy a votar por Donald Trump! pic.twitter.com/AV5oTr4me4 — Equipo Trump - Text VAMOS to 88022 (@EquipoTrump) October 17, 2020

«Latinos for Trump» semble donc bien avoir atteint son but : toucher un maximum de personnes, les latinos en première ligne.

Car derrière la cocasse carte postale se cache en réalité un enjeu de taille. Pour cette élection à nulle autre pareille, le vote latino apparaît en effet particulièrement important, voire déterminant.

Pour la première fois dans l'histoire du pays, les hispaniques pourraient en effet être plus nombreux à voter que les Noirs pour une présidentielle aux États-Unis.

Que ce soit le démocrate Joe Biden ou le républicain Donald Trump, les deux camps l'ont bien compris et investissent tous azimuts pour convaincre cet électorat, surtout en Floride, où les Latinos sont très nombreux.

Il faut dire que ce «swing state» ou Etat pivot, rapportera 29 grands électeurs au gagnant sur les 270 nécessaires pour accéder à la Maison Blanche.

Cela vaut bien sans doute quelques déclarations d'amour enflammées.