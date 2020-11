Présidentielle américaine : Joe Biden crée sa propre île sur Fortnite pour faire campagne

L'équipe de campagne de Joe Biden semble tout mettre en oeuvre pour rajeunir l'électorat du candidat démocrate. Après s'être illustré sur Instagram ou Animal Crossing, le rival de Donald Trump a créé sa propre île dans le jeu vidéo Fortnite, dimanche 1er novembre, 48h avant l'élection présidentielle américaine.

La carte s'appelle «Build back better with Biden» (Reconstruire avec Biden, en français). Pour y accéder, il faut utiliser le mode créatif de Fortnite et entrer le code 0215-4511-1823. Sans surprise, le décor est aux couleurs du candidat démocrate, affichant des slogans en sa faveur un peu partout et encourageant les visiteurs à voter pour lui.

Après Animal Crossing, le candidat à la présidence US Joe Biden débarque dans Fortnite avec une carte appelant à aller voter ! pic.twitter.com/s421jcWULj — jeuxvideo.com (@JVCom) November 2, 2020

Les joueurs peuvent également participer à différents mini-jeux qui les amènent, pêle-mêle, à construire un centre de recherche, installer des antennes 5G ou concevoir des panneaux solaires. A 77 ans, Joe Biden fait donc des efforts pour rajeunir son image. Les réseaux sociaux et les jeux-vidéo sont un terrain de choix pour cela et le candidat démocrate l'a compris.

Au mois de septembre il a déjà tenté une approche auprès des utilisateurs du jeu phénomène de Nintendo : Animal crossing. Les joueurs pouvaient ainsi se procurer des pancartes officielles pour afficher leur soutien à l'adversaire de Donald Trump, même dans leur monde virtuel.

Interrogé par The Verge, Christian Tom, le directeur des partenariats numériques pour la campagne Biden expliquait alors : «C'est une manière pour nous de trouver de nouvelles façons créatives et innovantes de rencontrer les électeurs là où ils se trouvent et de rassembler nos partisans».