Un train déraille, une statue de baleine le sauve

Un drame a sans doute été évité de justesse. Un métro est sorti des rails lundi à Spijkenisse (Pays-Bas), près de Rotterdam. L’engin a terminé sa course sur une sculpture géante en forme de queue de baleine à environ dix mètres de l’eau, suspendu dans le vide.

L’incident s’est produit vers minuit, ont rapporté les médias néerlandais. Le chauffeur, seul à bord, s’en est sorti indemne mais a été transporté à l’hôpital par précaution. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de l'accident.

Bij metrostation De Akkers in Spijkenisse is een metro door het stootblok heengereden. Het treinstel bungelt zo'n 8 meter boven de grond en rust op een kunstwerk. Gekeken wordt hoe de metro geborgen kan worden. De metrobestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. pic.twitter.com/rZFaNljw5y

L’œuvre d’art en métal, installée en 2002 et baptisée «Sauvée par la queue de baleine», a permis au métro de ne pas tomber dans l’eau. «C'est un scénario tellement étrange, a réagi Carly Gorter de l'autorité de sûreté de Rijnmond, la région de Rotterdam. C’est incroyable».

L'architecte qui l'a conçue, Maarten Struijs, s'est dit impressionné par le fait que son œuvre ait pu supporter le poids du train et que le conducteur ait eu la chance de ne pas entrer en collision avec l'autre queue de baleine plus haute.

Artful death dodger. Police and fire crews surround scene trying to establish how to release the metro #spijkenisse pic.twitter.com/I36qpxIVK2

— anna holligan (@annaholligan) November 2, 2020