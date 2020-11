Allergique au froid, il passe à deux doigts de mourir en sortant de sa douche

Oui, il est possible de passer à deux doigts de la mort juste en sortant de sa douche. C'est la mésaventure qui est arrivée récemment à un Américain de 34 ans. Allergique au froid, il a développé une grave réaction dans sa salle de bain, qui aurait pu le tuer sans l'intervention des secours.

Cet habitant du Colorado s'est écroulé après être sorti de la douche. Sa famille l'a retrouvé étendu sur le sol, avec des difficultés à respirer et la peau couverte d'urticaire, selon une étude de son cas publiée dans la revue The Journal of Emergency Medicine le 27 octobre dernier et relayée par le site Live Science. Cette réaction allergique généralisée et potentiellement mortelle est appelée «anaphylaxie» dans le jargon médical.

Arrivés sur les lieux, les ambulanciers ont été informés par la famille que la victime avait des antécédents d' «allergies au froid», mais qui n'étaient jamais allées jusqu'à l'anaphylaxie. Ces réactions auraient commencé à se manifester après que l'homme a déménagé de Micronésie, un archipel du Pacifique au climat tropical, vers le Colorado, où les températures sont plus fraîches.

Le trentenaire a rapidement été pris en charge puis conduit aux urgences. Arrivé à l'hôpital, il transpirait abondamment et avait des rougeurs sur tout le corps. Les médecins lui ont diagnostiqué une urticaire au froid, une réaction allergique de la peau qui peut survenir lorsque celle-ci entre en contact avec des températures froides. Il est possible de la développer en consommant des boissons ou des aliments glacés, souligne Live Science.

Une réaction allergique très rare

Le symptôme le plus commun de cette allergie est l'éruption cutanée qui démange. Mais dans certains cas, comme celui de cet habitant du Colorado, la réaction peut se transformer en anaphylaxie et provoquer une chute de la tension artérielle ainsi qu'un rétrécissement des voies respiratoires.

Il est difficile d'estimer combien de personnes au monde connaissent des épisodes d'urticaire au froid. D'après une étude allemande datant de 1996, 0,05 % des habitants d'Europe centrale ont déjà rencontré ce symptôme. Après avoir échappé de peu à la mort, le trentenaire du Colorado a reçu un traitement à base de stéroïdes et d'antihistaminiques, qui lui a permis de se rétablir et de pouvoir rentrer chez lui, sain et sauf.