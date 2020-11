DIRECT - Coronavirus : la SNCF va supprimer jusqu'à 70% des TGV circulant en France

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe bel et bien la France. Pour faire face, un reconfinement nationale est en place depuis le 30 octobre et jusqu'au 1er décembre minimum.

12h20

Des transferts de malades du Covid-19 depuis les Hauts-de-France vers l'Allemagne sont "envisagés dans les prochains jours", ainsi que des évacuations vers d'autres régions françaises, a indiqué mardi Frédéric Valletoux, le président de la Fédération hospitalière de France (FHF).

12h04

L'Espagne, deuxième destination touristique mondiale, a vu le nombre de visiteurs étrangers s'effondrer de 75% sur un an durant les neuf premiers mois de 2020, en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19, selon les chiffres officiels publiés mardi. Le pays n'a accueilli que 16,8 millions de touristes entre janvier et septembre, contre 67 millions à la même époque en 2019, selon un communiqué de l'Institut national de la statistique (INE).

11h52

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a critiqué mardi l'attitude de la maire (PS) de Paris Anne Hidalgo, l'appelant à faire preuve de "responsabilité" dans sa défense des commerces alors que les hôpitaux parisiens sont en "quasi débordement".

11h47

La SNCF va supprimer progressivement jusqu'à 70% des TGV - inOui et Ouigo - circulant en France à partir de mercredi, la fréquentation s'étant effondrée avec le reconfinement de la population.

En fonction de l'évolution de la situation, "des adaptations supplémentaires pourraient être mises en oeuvre dans le courant de la semaine prochaine", a précisé la compagnie, rappelant que 93% des TGV avaient été supprimés au plus fort du premier confinement au printemps.

10h33

Aucun cas de nouveau coronavirus n'a été détecté dans la "bulle course" après la quatrième vague de tests effectuée lundi lors de la deuxième journée de repos du Tour d'Espagne cycliste, ont annoncé les organisateurs mardi.

"Au total, l'ensemble des 681 tests effectués lors de la deuxième journée de repos (528 correspondant aux équipes et le reste aux personnes de l'organisation appartenant au niveau 2 de la bulle course), ont été négatifs au Covid-19", a précisé la Vuelta dans un communiqué.

09h39

Contrairement à ce qui avait été annoncé un peu plus tôt par Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, la réinstauration d'un couvre-feu à Paris et en Ile-de-France n'est "absolument pas décidé à ce stade", a affirmé Matignon.

"Le préfet de police a évoqué cette mesure au regard de certaines situations observées en soirée à Paris", a-t-on précisé de même source: "Elle consiste à fixer une heure nocturne de fermeture des commerces autorisés à fonctionner. Cette mesure va être concertée avec la municipalité parisienne par la préfecture mais n’est pas décidée à ce stade. Une décision sera prise dans les prochains jours".

08h45

Les premiers chiffres "attestent d'un respect du confinement" réimposé depuis vendredi sur l'ensemble de la France, a déclaré le ministre de la Santé Olivier Véran, assurant que le pays était désormais "armé pour combattre ce virus".

"Les chiffres attestent d'un respect du confinement. Hier par exemple les chiffres de la RATP montraient qu'on était à moins 50% de voyageurs dans les rames de métro parisiennes le matin, on est même tombé à certains moments à 20 à 25% du nombre normal de clients prenant les transports en commun", a déclaré le ministre, interrogé sur RTL sur un possible durcissement des conditions du reconfinement national décrété par le président Emmanuel Macron.

08h12

Le gouvernement a précisé mardi matin la liste des produits que les grandes surfaces peuvent continuer à vendre pendant le confinement, en plus de ceux déjà considérés comme essentiels.

Dans un décret précisant un précédent décret, paru au Journal officiel, le gouvernement indique que les centres commerciaux et grandes surfaces "ne peuvent accueillir du public que pour les activités" qui étaient déjà autorisées, notamment l'alimentaire, les journaux et papeterie, les matériaux de construction ou la quincaillerie, "ainsi que pour la vente de produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de produits de puériculture". Le gouvernement a laissé une "tolérance" jusqu'à mercredi pour l'application de la mesure.

01h50

Les maires de huit grandes villes de Californie, dont Los Angeles, ont écrit lundi au gouverneur de l'Etat pour lui demander d'assouplir ses critères sanitaires afin d'accélérer la réouverture des grands parcs d'attraction comme Disneyland, fermés depuis le début de la pandémie de Covid-19.