DIRECT - Election américaine : «franchement, nous avons gagné cette élection», déclare Donald Trump en dénonçant des fraudes

Le jour J est arrivé. Les électeurs américains ont commencé à se rendre aux urnes pour élire leur futur président. Si Joe Biden semble destiné à l'emporter, à en croire les sondages, Donald Trump peut encore espérer créer la surprise, comme en 2016. Suivez en direct cette journée électorale.

08h56

Joe Biden remporte l'Arizona, un Etat clé important qui pourrait lui ouvrir les portes de la Maison Blanche. Situé dans le sud du pays, l'Arizona avait voté pour Donald Trump en 2016, c'est donc un revers pour le président sortant. Cela ne suffit pas cependant pour le démocrate, qui devra remporter 3 autres Etats au moins pour s'assurer la victoire finale.

O8h32

«Franchement, nous avons gagné cette élection», a assuré Donald Trump dans une déclaration depuis la Maison Blanche ce 4 novembre, dénonçant une fraude. Alors que la course est encore très serrée, il a revendiqué la victoire en Caroline du Nord et en Géorgie, assurant que son adversaire ne pourrait pas refaire son retard.

Donald Trump parle d'une « fraude massive » concernant les résultats des élections américaines : « C'est vraiment une honte pour notre pays » #ElectionDay #LaMatinale pic.twitter.com/W1RKNAl73l — CNEWS (@CNEWS) November 4, 2020

08h11

Des responsables électoraux du Nevada ont expliqué à NBC News que le résultat final du scrutin dans l'Etat pourraient n'être connus que dans plusieurs jours. Joe Biden y était favori, mais la course semble plus serrée que prévu, avec seulement 3 points d'avance pour le démocrate. Un tel retard pourrait également avoir lieu en Pennsylvanie, où le décompte des voix par correspondance n'a pu commencer que ce 3 novembre.

07h20

Les médias américains assurent que Donald Trump remporte le Texas. Les démocrates ont un temps espéré gagner ce bastion républicain qui s'équilibre au niveau électoral à cause d'un changement de démographie. Cette annonce intervient alors qu'un discours du président est toujours attendu outre-Atlantique.

06h50

Donald Trump promet une prise de parole dans les minutes qui viennent, parlant sur Twitter d'une «grande victoire». «Nous sommes devant, mais ils essayent de voler l'élection», écrit-il.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

06h47

Joe Biden se montre optimiste. L'ancien vice-président a déclaré qu'il était confiant vis-à-vis de ses chances malgré une course très serrée. «Nous sommes sur la voie pour gagner cette élection» a-t-il lancé dans un court discours depuis le Delaware.

Joe Biden s'exprime en direct depuis Wilmington dans le Delaware : « Nous avons ce soir de grandes chances de remporter l'élection. Nous sommes optimistes. » #ElectionDay #LaMatinale pic.twitter.com/zOszcxx0r4 — CNEWS (@CNEWS) November 4, 2020

06h42

CNN annonce une grande victoire pour Donald Trump avec le gain de la Floride. Cet Etat était l'un des plus disputés. Sans lui, les chances du président sortant de gagner cette élection étaient presque nulles au vu des autres résultats.

06h37

Au tour de Joe Biden de remporter un «swing states». L'ancien vice-président gagne le Minnesota si l'on en croit les médias américains. Les 10 grands électeurs de cet Etat viennent accentuer ses chances de remporter l'élection, mais la course est toujours extrêmement serrée. Aucune prédiction quant au vainqueur n'est encore possible.

05h58

Fox News et NBC News annoncent une victoire de Donald Trump dans l'Ohio. Si cela se confirme, il s'agit du premier Etat clé à être remporté par l'un des deux candidats. Gagner dans l'Ohio permet au président sortant de refaire son retard au niveau des grands électeurs, et de mettre la pression sur les démocrates.

05h00

Joe Biden remporte sans surprise l'Oregon, Washington et la Californie. Ces trois Etats, bastions démocrates, représentent à eux seuls 74 grands électeurs. Ils permettent donc à Joe Biden de prendre une avance comportable, mais qui devrait se réduire à mesure que les résultats dans les Etats clés seront validés.

04h38

Comme prévu, Donald Trump remporte les 6 grands électeurs dans l'Utah et les 10 du Missouri. En retard dans les sondages avant l'élection, le président américain est toujours largement dans la course, et mène légèrement dans certains des Etats décisifs comme la Floride ou encore l'Ohio.

04h31

Joe Biden remporte l'Etat du New Hampshire et ses 4 grands électeurs. Celui-ci conserve sa légère avance au niveau des grands électeurs en attendant les résultats dans les Etats clés.

04h28

Les démocrates gardent le contrôle de la Chambre des représentants d'après les médias américains. Cette nouvelle peut avoir des répercussions différentes selon le vainqueur de l'élection présidentielle. En effet, la Chambre peut considérablement freiner la politique de Donald Trump, ou faciliter les décision de Joe Biden si celui-ci venait à gagner. Reste encore à savoir si les démocrates réussiront à remporter le Sénat, comme ceux-ci le désiraient.

04h14

Les médias américains annoncent une victoire de Joe Biden au Nouveau-Mexique et des victoires de Donald Trump au Kansas et dans le Nebraska. Ces résultats étaient cependant attendus, et ne permettent pas encore de départager les deux candidats.

03h57

Alexandria Ocasio-Cortez servira à nouveau au Congrès américain selon NBC. La jeune progressiste a remporté une réélection attendue à New York ce 3 novembre en marge de l'élection présidentielle. D'après les premières estimations des médias américains, la chambre des représentants resterait du côté démocrate

03h55

Alors que le décompte se poursuit et que la course reste serrée, la Floride penche légèrement en faveur de Donald Trump. Dans l'Etat clé, le président sortant possède près de 3 points d'avance alors que 93% des bulletins ont été dépouillés. D'après les experts américains, perdre la Floride n'est pas fatal à Joe Biden, qui est encore en tête dans d'autres Etats décisifs.

03h28

L'équipe de campagne du président sortant a fait savoir aux médias américains que Donald Trump prendra la parole dans la soirée, et ce quelle que soit l'issue du scrutin. Il est encore trop tôt pour savoir si le républicain peut renverser les sondages qui l'annonçaient perdant alors que les Etats clés n'ont pas encore livré leur verdict.

03h25

En attendant les résultats des Etats décisifs, Joe Biden a validé sa victoire dans le Colorado selon les médias américains. À l'heure actuelle, il fait la course en tête au niveau du collège électorale, mais la barre des 270 grands électeurs est loin d'être atteinte pour l'ancien vice-président.

03h11

Quatre Etats de plus pour Donald Trump. Le président sortant remporte la Louisiane, le Wyoming, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud.

03h07

Joe Biden remporte facilement l'Etat de New York, acquis à la cause des démocrate depuis de nombreuses années. L'ancien vice-président empoche donc les 29 grands électeurs, ce qui lui permet momentanément de prendre la tête face à Donald Trump.

02h53

Comme prévu, Joe Biden remporte l'Illinois et Rhode Island, quand Donald Trump gagne l'Alabama et le Mississippi. Aucune surprise dans ces quatre Etats, où les favoris étaient clairs avant le jour de l'élection. En attendant, les voix continuent d'être comptées dans les Etats clés, notamment en Floride et en Pennsylvanie.

02h33

Les estimations des médias américains placent Donald Trump vainqueur dans l'Arkansas. Favori des sondages dans cet Etat, il remporte donc les 6 grands électeurs.

02h28

Avec plus de 90% des bulletins dépouillés, la course en Floride est toujours trop serrée pour qu'un vainqueur soit déclaré. Pour rappel, ce «swing state» donne 29 grands électeurs au gagnant, quand il en faut 270 pour remporter l'élection. Un avantage non négligeable.

02h03

Donald Trump continue de remporter les Etats où il était considéré comme favori. Après le Kentucky, l'Indiana, et la Virgine-Occidentale, c'est en Caroline du Sud, dans le Tennessee et en Oklahoma qu'il arrive en tête devant Joe Biden selon les estimations de CNN, du New York Times ou du Time Magazine. Il en va de même chez Joe Biden, qui remporte le Delaware, le Maryland, Washington D.C, le Connecticut et le New Jersey, où il était en tête dans les sondages. Les résultats en Floride, Pennsylvanie ou encore Ohio, qui doivent décider du scrutin, ne sont pas encore définitifs.

01h44

Les médias américains annoncent une victoire attendue de Joe Biden en Virginie. Le démocrate empoche donc 13 grands électeurs supplémentaires, ce qui porte son total à 16 pour le moment.

01h36

Les bureaux de votent ferment dans l'Ohio, la Caroline du Nord et en Virginie-Occidentale. Le président sortant remporte ce dernier Etat selon les médias américain. À l'heure actuelle, la Floride est particulièrement surveillée, alors que les premiers bulletins confirment une course très serrée.

01h15

Après l'Indiana, c'est au tour du Kentucky de tomber dans l'escarcelle de Donald Trump selon les estimations du New York Times et du Time Magazine. Ce résultat n'est pas une surprise, puisque l'Etat est historiquement très républicain, et tous les sondages étaient en faveur du président sortant. Joe Biden remporte quant à lui le Vermont, ce qui était également attendu.

01h05

Plusieurs médias américains ont annoncé la victoire de Donald Trump dans l'Indiana. Si cela se confirme, le président sortant récolte ses 6 premiers grands électeurs dans cet Etat.

01h00

De nouveaux Etats ferment leurs bureaux de vote. Après le Kentucky et l'Indiana, c'est au tour de la Géorgie, de la Caroline du Sud, du Vermont et de la Virginie de commencer à dépouiller les bulletins. La Géorgie sera particulièrement scrutée car elle est l'un des Etats clés de l'élection, avec 16 grands électeurs. Les sondages des derniers jours plaçaient Donald Trump légèrement en tête dans cet Etat qu'il avait déjà remporté en 2016.

00h43

Les deux candidats sont actuellement dans l'attente des premiers résultats qui devraient tomber dans les heures à venir. Donald Trump est à la Maison Blanche entouré par son équipe de campagne. De son côté, Joe Biden est à son domicile de Wilmington (Delaware). Interrogé par les médias dans la journée, il a affirmé ne pas savoir s'il s'adresserait au pays : «s'il y a quelque chose à dire ce soir, alors j'en parlerais. Si ce n'est pas le cas, je vais attendre que les votes soient comptés le lendemain».

00h01

Les premiers bureaux de votes ont fermé dans deux Etats : le Kentucky et l'Indiana. Le premier, historiquement républicain, est promis à Donald Trump. L'Indiana, Etat d'origine du vice-président sortant Mike Pence, est plus serré selon les sondages. Le pensionnaire de la Maison Blanche y avait pourtant gagné assez facilement en 2016. Une défaite serait donc une mauvaise nouvelle pour l'équipe de Donald Trump.

23h40

Kanye West a voté pour lui-même ce mardi. Le rappeur milliardaire s'était en effet présenté tardivement à l'élection présidentielle, mais n'a pas réussi à se qualifier dans une grande majorité des Etats. Dans ce contexte, il a été contraint d'écrire son nom à la main au moment de voter dans le Wyoming. «Le premier vote de ma vie. Nous sommes ici pour servir», a-t-il écrit sur Twitter, accompagné d'une vidéo où l'on voit son bulletin rentrer dans une machine électorale.

21h30

A quelle heure recevra-t-on les premiers résultats?

Les premiers décomptes de votes commencent à être publiés après la fermeture des bureaux de vote dans certaines régions du Kentucky et de l'Indiana, à 18 heures locales (23 heures GMT).

La plupart des Etats fermeront leurs bureaux de vote d'ici 21 heures, ouvrant la voie à un flux régulier de décomptes au fils des heures suivantes, certains Etats et circonscriptions étant connus pour être plus rapides que d'autres dans cet exercice.

La Californie, l'Etat le plus peuplé du pays, vote jusqu'à 4 heures GMT mercredi et Hawaï et l'Alaska, qui pèsent peu en termes de grands électeurs, votent encore plus tard.

20h47

La colistière de Joe Biden Kamala Harris va voter à Detroit dans le Michigan, a rapporté CNN. Sur Twitter, elle a notamment appelé les Américains à voter. «Je veux être capable de dire que nous avons fait tout ce nous pouvons afin de combattre pour notre pays et son futur. Allez voter», a-t-elle publié.

One day, our children and grandchildren are going to look us in the eye and ask what we did in this moment.





And I want to be able to say, we did everything we could to fight for our country and their future. Go vote. — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 3, 2020

19h46

Les Américains sont «en droit de connaître le vainqueur» le jour de l'élection, a lancé mardi Donald Trump, lors d'une visite dans un QG de campagne du parti républicain en banlieue de Washington.

«Nous sommes en droit de connaître le vainqueur le 3 novembre», a insisté le président républicain, qui s'exprimait à Arlington en Virginie. Le recours accru des électeurs américains au vote par correspondance pourrait retarder le dépouillement des bulletins, donc l'annonce des résultats.

19h20

Facebook a annoncé une série de mesures visant à garantir l'intégrité du scrutin présidentiel de mardi aux Etats-Unis, assurant notamment vouloir limiter la diffusion de toute annonce de victoire avant que les résultats définitifs ne soient connus. «Si un candidat à l'élection présidentielle déclare une victoire prématurée, nous ajouterons des informations plus spécifiques dans les messages d'avertissement sous ses publications, ainsi que dans les notifications en haut du fil d'actualités, et nous continuerons d'afficher les derniers résultats de votre Centre d'information sur les élections», a tweeté lundi soir le service de presse de Facebook.

Par ailleurs, les usagers du réseau social aux Etats-Unis voient apparaître depuis ce matin une vignette sur leur page d'accueil et sous les publications des candidats leur rappelant que c'est le jour des élections, les aidant à trouver leur bureau de vote le plus proche et leur permettant d'indiquer qu'ils ont voté.

18h43

Hillary et Bill Clinton ont voté, comme ils l'ont indiqué sur leurs comptes Twitter respectifs.

Hillary and I just proudly cast our ballots for Joe Biden and Kamala Harris. They will work tirelessly to heal our divisions and build a better future for all of us. If you haven’t done so already, vote today! pic.twitter.com/49fSwmlbst — Bill Clinton (@BillClinton) November 3, 2020

18h19

Joe Biden s'est rendu sur la tombe de son fils Beau, pour se recueillir au matin de ce qui pourrait être le jour le plus important de sa longue carrière politique.

On Election Day morning, Joe Biden goes to pray at the Church where his son Beau is buried... pic.twitter.com/vzJxTbVEtO — Jack Bohrer (@JRBoh) November 3, 2020

18h10

Partout dans le pays, de longues file d'attente se sont formées dans les bureaux de vote, comme ici dans le Tennessee.

Talking with voters in every corner of Tennessee! We’re here in beautiful Tiptonville for #ElectionDay pic.twitter.com/3BTbBuaVy6 — Marquita Bradshaw (@Bradshaw2020) November 3, 2020

18h02

La Floride a commencé à voter il y a quatre heures. Pour nombre d'observateurs, c'est dans cet Etat que pourrait se jouer l'élection, comme en 2000, lorsqu'il avait fallu recompter les bulletins pour désigner le vainqueur entre George W.Bush et Al Gore.

The polls have been open in Florida for 4 hours.





In Hillsborough County (Tampa), 21,519 Republicans & 12,422 democrats voted in-person today.





Republicans have the momentum on our side. #ElectionDay — #ThePersistence (@ScottPresler) November 3, 2020

17h57

Plus de 100 millions d'Américains ont voté de façon anticipée pour l'élection présidentielle, avant même le jour du scrutin, selon le dernier comptage actualisé du US Elections Project.

Les bulletins, envoyés par courrier ou déposés en personne par les électeurs avant l'ouverture officielle des bureaux de vote mardi, représentent plus de 72% du nombre total de bulletins lors de l'élection de 2016, selon ce comptage établi par l'Université de Floride.

En pleine pandémie de coronavirus, le vote anticipé a battu des records cette année, de nombreux électeurs ayant préféré participer au scrutin en amont afin d'éviter les foules le jour de l'élection.

Il y a quatre ans, 57 millions d'électeurs avaient voté en avance, selon le site de la US Election Assistance Commission.

14h27

La présidentielle américaine n'aura "aucun effet" sur la ligne politique adoptée par Téhéran vis-à-vis des Etats-Unis, a déclaré mardi le guide suprême iranien, Ali Khamenei, dans un discours télévisé.

Parlant à l'occasion de la fête musulmane marquant l'anniversaire de la naissance de Mahomet, l'ayatollah Khamenei s'en est également pris de nouveau à la France à propos de l'affaire des caricatures du prophète de l'islam publiées par l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo.

14h17

Donald Trump a assuré mardi avoir «une très solide chance de gagner» la présidentielle, lors d'un entretien accordé à la chaîne Fox le jour même de l'élection.

Le président républicain, que les sondages placent derrière son rival démocrate Joe Biden, a estimé que «les foules incroyables» présentes à ses meetings allaient «se traduire» par des votes en sa faveur et créer la surprise comme en 2016.

«On va gagner très largement au Texas, en Floride, en Arizona. Je pense que les résultats seront très bons pour nous en Caroline du Nord», a-t-il encore prédit, en référence à plusieurs Etats où les résultats pourraient être serrés. Les résultats «seront bons en Pennsylvanie», a-t-il ajouté, un peu plus prudent.

13h01

En plus de ceux cités plus tôt, les bureaux de votes sont désormais ouverts dans les Etats suivants : Delaware (Etat de Joe Biden), Washington D.C., Floride, Géorgie, Hawaï, Illinois, Kentucky, Louisiane, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Caroline du Nord, Ohio, Pennsylvannie, Rhode Islande, Caroline du Sud et Virginie-Occidentale. De longues files d'attentes sont déjà visibles dans plusieurs villes malgré l'heure très matinale sur la côte Est.

LONG LINES at a precinct on Holling Drive in #Buffalo. There was a power cord issues here when the polls opened at 6 am. The issue has been resolved, and all 314 precincts in @ErieCountyNY are open and operating. Watch #WakeUp! for the details. pic.twitter.com/xksN549Bnl — Dave Greber (@DaveGreber4) November 3, 2020

12h33

Joe Biden et Donald Trump utilisent tous les deux leurs réseaux sociaux pour appeler les citoyens à se rendre aux urnes ce mardi. «Vote! Vote! Vote!», partage le président sortant accompagné d'une vidéo de lui dansant sur du YMCA. Plus sobre, Joe Biden écrit simplement : «c'est l'Election Day. Amérique, va voter».

12h00

La journée marathon est lancée. New York, le New Jersey, l'Indiana, la Virginie, le Maine et le Connecticut ont ouvert leurs bureaux de vote. Si l'on en croit les estimations, la participation pourrait être record, avec plus de 150 millions de bulletins enregistrés.

11h01

La présidentielle américaine n'aura «aucun effet» sur la ligne politique de l'Iran vis-à-vis des Etats-Unis, a déclaré mardi le guide suprême iranien, Ali Khamenei.

«Au sujet des États-unis, nous suivons une politique sensée, calculée et caractéristique, et cette politique ne peut être affectée par des changements de personnes» à Washington, a déclaré l'ayatollah Khamenei dans un discours télévisé à l'occasion de la fête musulmane marquant l'anniversaire de la naissance de Mahomet.

«Aujourd'hui, c'est le jour de l'élection aux Etats Unis. Il peut se passer des choses mais ça ne nous concerne pas. Notre politique est bien définie et le va-et-vient des personnes [à la Maison Blanche] n'aura aucun effet sur notre politique», a ajouté le numéro un iranien.

10h34

Quatre minutes avant minuit, adulé par des milliers de partisans sous une lune presque pleine, Donald J. Trump est monté lundi soir sur la scène de son dernier meeting de campagne, et peut-être de sa vie politique. Le 17e meeting des quatre derniers jours.

«Nous allons gagner quatre ans de plus dans cette très belle, belle, belle Maison Blanche. Nous avons écrit une page d'histoire il y a quatre ans, et demain nous allons une nouvelle fois écrire une page d'histoire», a lancé le 45e président américain, devant une marée de casquettes rouges, de jeunes et de vieux emmitouflés dans des drapeaux américains ou des couvertures Trump, dont certains attendaient depuis le matin.

Par superstition assumée, il avait choisi pour la fin de campagne Grand Rapids, ville industrielle du Michigan, où il avait terminé sa campagne il y a quatre ans exactement, là encore de nuit. C'est l'un des Etats qui l'ont conduit à la Maison Blanche. Seule concession au Covid-19, le lieu était cette fois en plein air, près d'un hangar de l'aéroport. La minorité de gens au visage couvert portaient des masques «Trump».

Pour le dernier show Trump, le président n'avait pas prévu de discours spécial. Les grands classiques étaient là: son bilan sur l'économie, sur le pétrole, l'armée, même contre la pandémie --pour les morts de laquelle il n'a toujours pas eu un mot de compassion. Il a rappelé qu'il y a un mois il était malade du Covid-19, balayant la mésaventure d'un: «Je suis là, non?».

09h58

Les cinq électeurs de Dixville Notch, un hameau de douze habitants du nord-est des Etats-Unis, ont lancé symboliquement l'élection présidentielle mardi à minuit, en votant à l'unanimité pour le démocrate Joe Biden. Ce village perdu dans les forêts du New Hampshire, près de la frontière canadienne, a perpétué une tradition établie depuis 1960, qui lui vaut le titre de «First in the Nation» (Premier du pays, ndlr).

Hormis le village voisin de Millsfield qui votait également dans la nuit, la plupart des bureaux de vote de la côte est ouvriront à 6 heures (midi heure française) ou 7 heures (13 heures en France) mardi. Un troisième village de la région, qui suivait la même tradition, a annulé le vote nocturne à cause de la pandémie de coronavirus.

Le scrutin n'a pris que quelques minutes, comme le dépouillement et l'annonce des résultats: 5 votes pour Joe Biden, aucun pour le président républicain Donald Trump, qui brigue un second mandat.